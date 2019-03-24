Бузова засветила кольцо на безымянном пальце

33-летняя певица и телеведущая продемонстрировала кольцо в соцсети.

Накануне Ольга Бузова улетела на несколько дней отдохнуть в Испанию. Из Барселоны певица и телеведущая традиционно делится с фолловерами многочисленными Stories и рассказывает о том, как проводит там время.

Фолловеры Ольги были заинтригованы, о ком же она ведет речь. Как позже оказалось, к Бузовой прилетела мама. Но на этом загадки не кончились. На всех новых видео у Ольги появилось кольцо с небольшим камнем на том самом пальце. Причем Бузова даже не пытается его скрыть!

Никаких комментариев по поводу нового украшения на пальце от Ольги пока не последовало. Напомним, последние годы Бузова является одной из самых завидных холостячек. Свою любовь певица и телеведущая пыталась найти на проекте «Замуж за Бузову», но тогда не получилось. Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что якобы снимается второй сезон шоу. Пока подтверждения этому нет.

Текст: Виктория Разумова