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Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой 

Дни.ру 10 минут назад
Фото: Дни.ру
Отец певицы Юлии Началовой высказался о первопричинах череды бед в жизни дочери. Виктор до сих пор не может поверить в смерть единственной наследницы.
Виктор Началов дал первое интервью после смерти дочери. Российский композитор рассказал, кто виноват в том, что произошло с Юлией.
По словам Виктора, у него нет никаких претензий к медикам — они сделали все, что было в их силах. Он также поблагодарил всех друзей и поклонников дочери, которые оказали поддержку в столь непростой жизненной ситуации.
Однако есть один человек, которому лучше не попадаться на глаза Виктору. Им оказался бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской. Певец даже не позвонил и не пришел на похороны артистки.
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