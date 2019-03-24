Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой

Отец певицы Юлии Началовой высказался о первопричинах череды бед в жизни дочери. Виктор до сих пор не может поверить в смерть единственной наследницы.

Виктор Началов дал первое интервью после смерти дочери. Российский композитор рассказал, кто виноват в том, что произошло с Юлией.

По словам Виктора, у него нет никаких претензий к медикам — они сделали все, что было в их силах. Он также поблагодарил всех друзей и поклонников дочери, которые оказали поддержку в столь непростой жизненной ситуации.

Однако есть один человек, которому лучше не попадаться на глаза Виктору. Им оказался бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской. Певец даже не позвонил и не пришел на похороны артистки.