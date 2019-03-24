«Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим?»

Известный певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» заметил, что с любым артистом может случиться ситуация, которая произошла с Юлией Началовой. Напомним, что певица скончалась 16 марта. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне стремительно развивающегося сепсиса. «Мы иногда живем с ощущением, что мы вечны, но это совсем не так», — сказал музыкант.

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Он вспомнил, как несколько лет назад у него был очень напряженный график выступлений. Постоянные концерты, корпоративы, перелеты. Тогда его пригласил на свое мероприятие олигарх. Музыкант заметил, что был не в лучшем состоянии, но отказать в празднике богатому человеку не мог. При этом он сказал, что в ту пору из-за постоянных стрессов очень поправился. У него, как он выразился, была внутренняя дискомфортная ситуация.

больше по теме«Он издевался над ее молодой психикой»: Басков назвал виновных в смерти НачаловойПо словам певца, музыкант Дмитрий Ланской и хоккеист Александр Фролов несут ответственность за ранний уход из жизни исполнительницы.

«Мне супруга олигарха за обедом говорит: «Вот я не понимаю. Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим деньги? Нам нужен праздник, а такое ощущение, что мы тебя жалеть должны».

Певец признался, что тогда был ошарашен этими словами, но, как он считает, они были правдивыми. «Артист — человек-праздник. Он приходит в каждый дом и должен веселить. Никого не интересует, что ты больной и несчастный, эмоционально выжатый». По признанию Баскова, людям не очень интересно знать, что у звезд вообще-то тоже бывают проблемы со здоровьем и плохое настроение.