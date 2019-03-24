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Садальский обвинил Галкина в бездарности 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Артист Станислав Садальский обвинил телеведущего и шоумена Максима Галкина в бездарности. Об этом сообщается в его инстаграме.
Так актер отреагировал на заявление Галкина о том, что после 20 лет на телевидении он разбирается в нем лучше других.
"Макс, не говорите ерунды!.. вы ведете бездарные, как и вы, шоу", — отметил Садальский.
Он добавил, что талантам затруднен доступ к телевидению, но когда они туда пробьются, то обязательно потеснят Галкина.
Ранее сообщалось, что Станислав Садальский назвал Максима Галкина "тупым", заявив, что он не смог бы додуматься до покушения на Филиппа Киркорова.
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