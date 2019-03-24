Кожевникова призналась, что до сих пор не замужем

Новость о том, что Мария Кожевникова и отец ее троих сыновей Евгений Васильев до сих пор официально не женаты, ошарашила поклонников пары. Несмотря на то, что об официальной церемонии бракосочетания нигде не упоминалось, никто не сомневался, что Мария и Евгений муж и жена.

Однако, все оказалось просто: у пары просто нет времени, чтобы дойти до ЗАГСа и расписаться. Мария призналась, что всегда находятся более важные дела, чем собственная свадьба: либо детей нужно отвести на море, либо просто отправиться на отдых всей семьей. Актриса признается, что хочет пышное торжество на свадьбу, чтобы это «было красиво», а потому постоянно откладывает, ведь и отдых, и дети тоже требуют денег, а значит, приходится выбирать.

Правда, Кожевникова заметила, что вопрос официального брака ее волнует мало. Они с супругом планируют расписаться, начиная с 2013 года, когда состоялось их венчание в Ницце, но затянувшееся ожидание бракосочетания никак не влияет на их отношения.

Для Марии намного важнее, что она во всем может положиться на Евгения, чувствует себя за ним как за каменной стеной. И штамп в паспорте никакой роли здесь не сыграет.