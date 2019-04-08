Александр Цекало прокомментировал свои отношения с новой женой

Продюсер Александр Цекало рассказал о своих отношениях с новой женой — моделью Дариной Эрвин. Влюбленная пара узаконила свои чувства несколько недель назад.

Ранее продюсер не спешил комментировать новые отношения. Теперь же, после свадьбы, он охотно говорит об этом. Пара появляется на светских мероприятиях, открыто флиртует на камеру.

— Чувства помогут преодолеть предел, который наступает у любого творческого человека. Дарина как наркотик, только естественный, который нельзя купить, — приводит слова Цекало сайт «Starhit».

Продюсер рассказал, что самое важное для него — это то, что есть сейчас. Добавим, что новая любовь уже подтолкнула Цекало на создание нескольких творческих проектов.