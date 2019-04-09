Мужчины, прославившиеся после романов со звездами 

Некоторые звездные актрис и певицы прославились благодаря поддержки влиятельных спутников. Но бывают и обратные ситуации, когда молодой человек, мечтающий о славе, делает карьеру с помощью знаменитой подруги. Эштон Кутчер к моменту встречи с Деми Мур был начинающим артистом, но после свадьбы со звездой в 2005 году его карьера начала развиваться немыслимыми темпами. Эштон почти сразу попал в число самых востребованных молодых звёзд, ему предлагали перспективные проекты, в его фильмографии появились заметные роли. Спустя несколько лет брак Эштона и Деми распался, Кутчер женился на коллеге Миле Кунис, которая родила ему двоих детей. Однако за возможность попасть в обойму ему определённо стоит благодарить Мур.