Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчины, прославившиеся после романов со звездами 

Рамблер 16 часов назад
Некоторые звездные актрис и певицы прославились благодаря поддержки влиятельных спутников. Но бывают и обратные ситуации, когда молодой человек, мечтающий о славе, делает карьеру с помощью знаменитой подруги. Эштон Кутчер к моменту встречи с Деми Мур был начинающим артистом, но после свадьбы со звездой в 2005 году его карьера начала развиваться немыслимыми темпами. Эштон почти сразу попал в число самых востребованных молодых звёзд, ему предлагали перспективные проекты, в его фильмографии появились заметные роли. Спустя несколько лет брак Эштона и Деми распался, Кутчер женился на коллеге Миле Кунис, которая родила ему двоих детей. Однако за возможность попасть в обойму ему определённо стоит благодарить Мур.
Звёзды , Видео , Любовь , Мила Кунис , Мур Деми , Эштон Катчер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать жадного мужчину в начале отношений19
Что нужно знать, чтобы арендовать дачу
5 известных мужчин, которые взяли фамилию жен
Как сделать красивое декольте
Что делать, если вам совсем не хочется работать
Видео
Фанатов возмутило слишком откровенное фото Нюши
Звёзды
Бойко рассказала, зачем ей большая грудь
Звёзды
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли
Звёзды
Мама Наташи Королевой надела шляпку-борщ
Звёзды
Мужчины, прославившиеся после романов со звездами
Звёзды Любовь
Из чего на самом деле делают картофель фри
Еда Здоровье
Какой была первая любовь Михаила Круга
Звёзды
Как выглядят самые красивые близняшки мира
Дети Красота
Парик превратил малышку в демона
Дети
Фрукты и овощи, о которых мало кто слышал
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение