Алсу спровоцировала слухи о расставании с мужем

Певица Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Ему она родила прекрасных детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. В соцсетях певица то и дело публикует семейные снимки. Она радуется каждому успеху своих наследников. К примеру, ее дочка Микелла увлекается вокалом и не так давно приняла участие в шоу «Голос».

До недавнего времени казалось, что в семье Алсу царит идиллия. Однако накануне певица удали из своего аккаунта в Instagram все совместные снимки с мужем. Хотя лишь 19 марта они отметили очередную годовщину со дня свадьбы. Также она опубликовала неоднозначный пост в соцсети, процитировав Вуди Аллена: «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире».

Поклонники стали подозревать, что артистка рассталась с Яном. Некоторые тут же подхватили слухи о том, что бизнесмен якобы неверен супруге.

Вскоре анонимный инсайдер заявил, что не так давно возлюбленный Алсу брал в поездку девушек из службы эскорта. «Там все строго было у них, даже телефоны, говорит, забрали и раздали «Нокиа» без камеры, чтобы ни дай бог кто-то не слил видео с ним», — цитирует свой источник Телеграм-канал «Небожена».

Пока Алсу не отреагировала на появившуюся в прессе информацию. Возможно, кто-то просто пытается скомпрометировать ее супруга. Напомним, что в прошлом году подала на развод ее коллега Ани Лорак. Сначала также появились слухи об изменах ее мужа Мурата Налчаджиоглу, а затем выяснилось, что супруги уже два года не живут вместе. Перед Новым годом певица развелась с Муратом после девяти лет отношений.