Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алсу спровоцировала слухи о расставании с мужем 

Teleprogramma.pro + ещё 2 5 часов назад
Певица Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Ему она родила прекрасных детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. В соцсетях певица то и дело публикует семейные снимки. Она радуется каждому успеху своих наследников. К примеру, ее дочка Микелла увлекается вокалом и не так давно приняла участие в шоу «Голос».
До недавнего времени казалось, что в семье Алсу царит идиллия. Однако накануне певица удали из своего аккаунта в Instagram все совместные снимки с мужем. Хотя лишь 19 марта они отметили очередную годовщину со дня свадьбы. Также она опубликовала неоднозначный пост в соцсети, процитировав Вуди Аллена: «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире».
Поклонники стали подозревать, что артистка рассталась с Яном. Некоторые тут же подхватили слухи о том, что бизнесмен якобы неверен супруге.
Вскоре анонимный инсайдер заявил, что не так давно возлюбленный Алсу брал в поездку девушек из службы эскорта. «Там все строго было у них, даже телефоны, говорит, забрали и раздали «Нокиа» без камеры, чтобы ни дай бог кто-то не слил видео с ним», — цитирует свой источник Телеграм-канал «Небожена».
Пока Алсу не отреагировала на появившуюся в прессе информацию. Возможно, кто-то просто пытается скомпрометировать ее супруга. Напомним, что в прошлом году подала на развод ее коллега Ани Лорак. Сначала также появились слухи об изменах ее мужа Мурата Налчаджиоглу, а затем выяснилось, что супруги уже два года не живут вместе. Перед Новым годом певица развелась с Муратом после девяти лет отношений.
Teleprogramma.pro: последние новости
Светлана Ходченкова шокировала поклонников откровенным фото «Однозначно был сглаз»: Панайотов рассказал о визите Началовой к гадалке незадолго до смерти Ничего лишнего: Лобода снялась в кожаной косухе на голое тело
Женский форум3
Звёзды , Видео , Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финансовый мезальянс: проблема или нет
Синдром старой девы: чем болеют одинокие женщины
Почему звезды скрывают свои настоящие имена
10 признаков, что у вас низкая самооценка
Названы приметы скорого развода
Видео
Пугачева рассказала, как уходила от Киркорова
Звёзды
55-летняя Гулькина примерила свадебное платье
Звёзды
Фанатов возмутило слишком откровенное фото Нюши
Звёзды
Тяжбы и визит к гадалке: что погубило Началову
Звёзды
Бойко рассказала, зачем ей большая грудь
Звёзды
«У Грановской есть сексуальность, но нет стиля»
Звёзды
Когда сливочное масло становится отравой
Еда Здоровье
Почему звезды скрывают свои настоящие имена
Звёзды
Любовные треугольники Леонида Филатова
Звёзды Любовь
На что шли женщины ради красоты
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение