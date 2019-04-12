Джоли затягивает развод, чтобы вернуть Питта

Однако, как утверждает источник, близкий к звездной паре, для актера это неприемлемый вариант.

Последние неожиданные для многих заявления и действия голливудской звезды Анджелины Джоли говорят об одном — она специально затягивает бракоразводный процесс, чтобы вернуть Брэда Питта в семью. В этом уверен источник таблоида The Sun. По его словам, Анджелина дала понять Брэду, что она хочет вернуть их отношения, чтобы они снова были семьей. Именно поэтому она затрудняет для своего мужа каждую деталь развода.

Актер же держит рот на замке, потому что он заботится о покое детей. Однако, что бы ни предпринимала Анджелина, ничто не заставит его вернуться. Близкий к звездной семье источник добавляет, что Брэд хочет одного, чтобы все уже поскорей было улажено. Ведь, на самом деле, все могло закончиться больше года назад.

Издание Daily Mail напоминает, голливудские звезды официально поженились в 2014 году, спустя восемь лет с начала их отношений. Но уже в сентябре 2016-го 43-летняя Джоли подала на развод. В ожесточенной борьбе за опеку актерам удалось достичь соглашения только в ноябре 2018 года. Теперь супруги пытаются поделить многомиллионное состояние.