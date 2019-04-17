Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездные романы, в которые сложно поверить 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые романы знаменитостей завершаются свадьбами, но иногда любовные отношения — всего лишь способ развлечься, особенно если речь идёт о молодых артистах и начинающих певцах. Например, когда-то парой были певцы Джастин Тимберлейк и Ферги. Джастину было 16, он делал первые шаги в шоу-бизнесе, а вот 23-летняя Ферги уже добилась кое-каких успехов как певица. Впрочем, отношения долго не продлились, а позже Джастин начал встречаться с более подходящей ему по возрасту Бритни Спирс. Видео рассказывает о других звёздных парах, которые уже давно распались.
Звёзды , Видео , Любовь , Бритни Спирс , Джастин Тимберлейк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как максимально удешевить ремонт
Глюкоза и красный цвет: чем заменить кофеин
Причины для разрыва, которыми нельзя пренебрегать
3 причины того, почему женщина всегда права2
Самые эффектные рыжеволосые знаменитости3
Видео
Нацепившая на дочь поводок женщина попала на видео
Дети
Почему на самом деле расстались Королева и Николаев
Звёзды
6 знаменитостей, которые никогда не были замужем
Звёзды
Звездные дочки, ставшие копией мам
Звёзды Дети
Звездные романы, в которые сложно поверить
Звёзды Любовь
Судьба бывшей жены самого богатого человека в мире
Звёзды
Что будет, если постоянно есть макароны
Еда
Знаменитости, выросшие в нищете
Звёзды
Какой стала самая красивая девочка двухтысячных
Дети Звёзды
От «рыжего» «Иванушки» ушла жена
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение