Звездные романы, в которые сложно поверить 

Некоторые романы знаменитостей завершаются свадьбами, но иногда любовные отношения — всего лишь способ развлечься, особенно если речь идёт о молодых артистах и начинающих певцах. Например, когда-то парой были певцы Джастин Тимберлейк и Ферги. Джастину было 16, он делал первые шаги в шоу-бизнесе, а вот 23-летняя Ферги уже добилась кое-каких успехов как певица. Впрочем, отношения долго не продлились, а позже Джастин начал встречаться с более подходящей ему по возрасту Бритни Спирс. Видео рассказывает о других звёздных парах, которые уже давно распались.