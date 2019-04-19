Мужчины Цывиной, так и не заменившие Евстигнеева 

18 апреля скончалась актриса Ирина Цывина. Несмотря на то, что Ирина сыграла множество ролей в кино и на телевидении, её постоянно именовали бывшей женой Евгения Евстигнеева. Цывина действительно была последней женой советской кинозвезды: она вышла замуж за Евстигнеева в 1986 году, когда тот овдовел. Евгению Александровичу было на тот момент 60 лет, Ирине, которая была его студенткой, — 23. Такая разница в возрасте между супругами долго была причиной пересудов и среди коллег, и среди зрителей. Как прошла жизнь актрисы?