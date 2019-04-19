Знаменитости, которых поколачивали мужья

Домашнее насилие — огромная проблема, причём на женщин поднимают руку не только обычные мужчины, но и знаменитости. Звёздные красавицы годами скрывают происходящее, но рано или поздно правда о происхождении синяков и ссадин вылезает наружу. Одной из самых известных жертв домашнего насилия стала Екатерина Архарова , которую избил муж, актёр Марат Башаров . После скандала Екатерина подала на развод. Спустя несколько лет история повторилась, но теперь Марат поднял руку на новую жену.

Смотрите видео и узнайте о других знаменитых женщинах, которых поколачивали мужья.