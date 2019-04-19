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Знаменитости, которых поколачивали мужья 

Рамблер 2 часа назад
Домашнее насилие — огромная проблема, причём на женщин поднимают руку не только обычные мужчины, но и знаменитости. Звёздные красавицы годами скрывают происходящее, но рано или поздно правда о происхождении синяков и ссадин вылезает наружу. Одной из самых известных жертв домашнего насилия стала Екатерина Архарова, которую избил муж, актёр Марат Башаров. После скандала Екатерина подала на развод. Спустя несколько лет история повторилась, но теперь Марат поднял руку на новую жену.
Смотрите видео и узнайте о других знаменитых женщинах, которых поколачивали мужья.
Звёзды , Видео , Любовь , Екатерина Архарова , Марат Башаров
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