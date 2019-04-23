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Любимые мужчины Клары Новиковой 

Рамблер 4 часа назад
Клара Новикова — одна из самых известных юмористок в нашей стране. Сейчас Кларе Борисовне 72, но она по-прежнему активно снимается в телепередачах и играет в театре. Кстати, фамилия, под которой артистка прославилась, — не родная. Она досталась Кларе от первого супруга, за которого она вышла замуж в 19 лет. Этот брак продлился 10 лет, но распался из-за чрезмерной ревности мужа. Но довольно скоро Новикова вышла замуж второй раз. Каким стал второй брак для Клары? Где живёт её дочь и в кого превратились внуки? Узнайте обо всём из видео.
Звёзды , Видео , Дети , Любовь , Клара Новикова
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