Платье подвело: Шейк показала больше, чем следует

Разрез оказался слишком уж высоким.

Только-только Ирина Шейк оконфузилась, когда случайно засветила в аэропорту двойной подбородок и пополневшие щеки, как на следующий день опять попала впросак. Случилось это в Париже, на презентации нового аромата Jean-Paul Gaultier.

Нет, на этот раз Ирина привела себя в порядок и выглядело потрясающе: и макияж, и наряд были выше всяких похвал. Ее черное бархатное платье-халат с очень глубоким декольте по задумке открывало даже лиф — недаром аромат провокационно называется Scandal A Paris. А вот разрез внизу явно не должен быть показывать столько, сколько открыл во время короткого фотосета. Шейк засветила и нижнее белье, и даже живот.

Wday.ru

К сожалению, это не первая попытка модели выглядеть соблазнительно, которая заканчивается провалом. Например, на премии GQ Men of the Year Award в Берлине бюст Шейк явно не поместился в жестком корсете.

Шикарное серебряное платье в сочетании с такими же сапогами смотрелось на Ирине роскошно, но… только снизу. А сверху благодаря тесному корсету Шейк демонстрировала не только «сбежавшую» грудь, но и складки в области подмышек, и валик на спине.