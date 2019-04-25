Платье подвело: Шейк показала больше, чем следует 

Разрез оказался слишком уж высоким.
Только-только Ирина Шейк оконфузилась, когда случайно засветила в аэропорту двойной подбородок и пополневшие щеки, как на следующий день опять попала впросак. Случилось это в Париже, на презентации нового аромата Jean-Paul Gaultier.
Нет, на этот раз Ирина привела себя в порядок и выглядело потрясающе: и макияж, и наряд были выше всяких похвал. Ее черное бархатное платье-халат с очень глубоким декольте по задумке открывало даже лиф — недаром аромат провокационно называется Scandal A Paris. А вот разрез внизу явно не должен быть показывать столько, сколько открыл во время короткого фотосета. Шейк засветила и нижнее белье, и даже живот.
Wday.ru
К сожалению, это не первая попытка модели выглядеть соблазнительно, которая заканчивается провалом. Например, на премии GQ Men of the Year Award в Берлине бюст Шейк явно не поместился в жестком корсете.
Шикарное серебряное платье в сочетании с такими же сапогами смотрелось на Ирине роскошно, но… только снизу. А сверху благодаря тесному корсету Шейк демонстрировала не только «сбежавшую» грудь, но и складки в области подмышек, и валик на спине.
Но длинные платья с разрезами на бедре — все же практически фирменная фишка модели — в таких она появляется довольно часто, и до сих пор ее выходы в подобных нарядах были удачными. Впрочем, платья с разрезами не всегда умеют носить и другие звезды: не всем удается повторить легендарный выход Анджелины Джоли.