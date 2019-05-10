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Алена Водонаева разводится с мужем 

Passion.ru + ещё 6 2 часа назад
Телеведущая подтвердила слухи, появившиеся несколько месяцев назад в СМИ Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Алена Водонаева и Алексей Комов (также известный как ZESKULLZ — прим.ред.) приняли решение развестись. Пара не комментировала возникшую информацию, однако 10 мая в блоге экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» появился пост, в котором она сообщила о разводе: «Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысячи раз в комментариях и в DM. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить. Да, я развожусь со своим мужем».
Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу. Красивая церемония в готическом стиле прошла в Санкт-Петербурге, родном городе музыканта.
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Звёзды , Видео , Любовь , Алексей Комов , Алена Водонаева
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