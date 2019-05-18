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Алла Пугачева забрала сына у племянника и отдала его своему водителю 

Вечерняя Москва + ещё 4 13 часов назад
У Аллы Пугачевой был родной брат Евгений, который умер несколько лет назад. У мужчины остался взрослый сын Влад, у которого были проблемы с алкоголем и наркотиками. Он женился и, у него родился сын Евгений. Мальчик остался практически без родителей, так как у папы начались серьезные проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков, мама тоже попала в больницу из-за этого. Алла Пугачева забрала ребенка и отдала его на воспитание в семью к своему водителю. Теперь племянник хочет забрать сына к себе, так как утверждает, что начал новую жизнь и больше не употребляет наркотики.
Эта ситуация была озвучена на передаче «Звезды сошлись» на НТВ. Многие артисты в студии встали на сторону Аллы Пугачевой, заявив, что она правильно поступила и отдавать мальчика родному отцу не нужно.
— Я хорошо, знаю эту ситуацию. Племянник Пугачевой совершенно конченный человек, видно, что он не сможет достойно воспитывать сына, — сказал певец Шура, у которого тоже были проблемы с наркотиками, но он смог избавиться от пагубного пристрастия.
Актриса Ирина Лачина тоже считает, что Примадонна благородно поступила, забрав мальчика от таких родителей.
Поэт Лариса Рубальская сказала, что не совсем понимает Аллу Пугачеву, которая не забрала мальчика к себе в семью, а отдала его водителю.
— У меня самой нет детей, но есть племянница с детьми. Если бы что-то такое произошло, то я бы не задумываясь, взяла ребенка себе, — заявила Лариса Рубальская.
Певица Екатерина Семенова сказала, что воспитывалась без родителей и считает, что они должны быть у каждого ребенка, какими бы они не были.
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Звёзды , Видео , Любовь , Екатерина Семенова , Лариса Рубальская , Алла Пугачева , НТВ
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