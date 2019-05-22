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Ксения Бородина призвала своих подписчиц не спешить разводиться, а пытаться сохранить семью 

Клео.Ру + ещё 5 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Известная телеведущая Ксения Бородина всегда выступала приверженицей крепких семейных отношений. Эту идеологию она продвигает и на реалити шоу «Дом-2», и на своей страничке в Инстаграм, которая насчитывает почти 13 миллионов фолловеров. Там же Ксюша с гордостью демонстрирует и свой крепкий брак с супругом Курбаном Омаровым, а также учит подписчиц уму-разуму.
Один из таких постов был размещен на странице теледивы буквально два дня назад. В нем Ксения посетовала на удручающую статистику по бракам в нашей стране. «700 разводов на 1000 браков — это социальная катастрофа», — написала Бородина. И в том, что дела обстоят настолько грустно, она обвинила женщин, которые не хотят бороться с проблемами, проявлять инициативу, договариваться со своей второй половиной или хотя бы пытаться спасти отношения. «Люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо даже не пытались его найти».
По мнению Ксюши, эта тенденция очень страшная, и ни к чему хорошему она не приведет. «Люди женятся по самым разным и нелепым причинам, кроме одной истиной — строить семью», — уверена знаменитость. А вот решать настоящие проблемы, справляться с бытом, слышать друг друга, менять характер, бороться со своими и чужими недостатками и просто помогать близкому человеку готов далеко не каждый. «Сломать всегда проще, чем строить», — подчеркнула Ксения Бородина, выступив против голословных заявлений идти и разводиться. «Окончательно послать всё можно только тогда, когда ты реально сделала всё, чтобы спасти», — написала телеведущая. — «Разрушить всегда успеете, но сначала постарайтесь сохранить до последнего то, что создавали вместе со своей второй половиной». Помимо этого ведущая «Дома-2» призвала не вступать в брак в слишком молодом возрасте. По ее мнению, многие разводы в нашей стране случаются именно из-за неопытности молодоженов.
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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
20 Май 2019 в 10:22 PDT А вот певица Рита Дакота категорически с высказыванием Ксении не согласилась. Она написала объемный комментарий к ее посту, где посоветовала девушкам не бояться расставаний. По мнению исполнительницы, которая еще совсем недавно пережила громкий и унизительный развод, в жизни нет ничего важнее счастья. И если люди в браке несчастны или чувствуют, что любовь прошла, то им лучше расстаться. «В разводе нет ничего трагичного, если период, проведенный рядом с другим человеком, принимать с благодарностью в сердце», — написала Дакота, добавив, что вообще посоветовала бы разводиться абсолютно всем.
Также исполнительница напомнила Ксении, что та тоже не сумела сохранить свой первый брак. «Уверена, сейчас ты гораздо более счастливый и целостный человек. И я после развода, выбравшись из токсичных отношений, стала гораздо счастливее», — заметила певица.
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Звёзды , Любовь , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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