Кто виноват в загадочной смерти Мурата Насырова

Что на самом деле случилось с Муратом Насыровым

В 2007 году погиб известный певец Мурат Насыров . Ему было всего 37 лет, и многие до сих пор не верят в то, что это была трагическая случайность.

Сначала рассматривали разные версии: психическое расстройство, наркотики и трагическая случайность. В итоге официальной причиной стало самоубийство в состоянии депрессии.

Возможно, это действительно так. Ведь за несколько лет до своей гибели он перестал выступать. По словам матери его возлюбленной, которая в тот вечер была в его доме, он был чем-то обеспокоен: постоянно разговаривал по телефону, не мог сидеть на одном месте, певец даже пытался поработать в своей студии, но не смог.

Дальше было только хуже. По сообщениям свидетелей, он взял со стены свой портрет и начал показывать детям. Он утверждал, что лицо на картине шевелится. Затем Насыров переоделся в свой сценический костюм и пытался выбраться на балкон, но его остановили. Уже после этого он пошел к соседям и неразборчиво говорил про то, что его зовет его умерший друг Баглан Садвакасов.

Уже после этого, по всей видимости, он и погиб. На его шее был фотоаппарат, а в руках — тот самый портрет, который он. показывал своим детям. По другой версии он прижимал к себе икону.

Специалисты рассматривали версию о наркотиках. Некоторые знакомые певца утверждали, что он страдал от наркозависмости, но при вскрытии следов употребления запрещенных веществ не нашли.