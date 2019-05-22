Замужем за мафией

Криминальный мир России еще со времен лихих 90-х годов мог похвастаться по-настоящему привлекательными женщинами. Сюжет про отношения дерзкого бандита и эффектной модели был популярен не только на телеэкранах, но и в реальной жизни. В середине 90-х старшеклассницы шокировали социологов, заявляя, что своим идеальным будущим они видят замужество с криминальными авторитетами.

Одних на опасные связи с бандитами толкала жажда приключений и острых ощущений, других — стремление к деньгам и новым возможностям. Увы, в большинстве случаев семейные отношения этих авантюристок не сложились. А иные и вовсе безвременно ушли из жизни вместе с их избранниками. Редкие счастливые исключения лишь подтверждают это печальное правило. Истории о том, как королевы красоты связывали свои судьбы с криминальными авторитетами, вспомнила «Лента.ру».

Александра Петрова — жена Константина Чувилина из Чапаевской ОПГ

Lenta.Ru

В 1996 году Александра Петрова из города Чебоксары приехала в Новгород на конкурс «Мисс Россия» и стала новой королевой красоты. После победы на Петрову посыпались предложения и контракты, ее приглашали в Голливуд, но она увлеклась новыми отношениями и даже бросила институт.

Гражданским мужем модели стал Константин Чувилин из Чапаевской ОПГ — самой влиятельной в Чебоксарах. На деньги Чувилина Александра жила в шикарной квартире на улице Кирова и ездила на новенькой «Ладе».

Накануне ее 21-го дня рождения произошла трагедия. Приятель Чувилина чем-то не угодил конкурирующей группировке, и к нему отправили киллера. К несчастью, вместе с жертвой в тот роковой день в подъезд вошел Чувилин со своей гражданской женой. В результате покушения Чувилин и его товарищ погибли на месте, Александра скончалась по дороге в больницу.

Светлана Котова — девушка киллера Александра Солоника (Саша Македонский)

Lenta.Ru

Участница конкурса «Мисс Россия-96» Светлана Котова стала последней любовью киллера Александра Солоника (Саша Македонский) из Курганской ОПГ. Солоник был одним из главных киллеров 90-х и прославился тем, что первым сумел сбежать из СИЗО «Матросская Тишина».

В 1997 году Солоник обосновался на вилле в Греции — и жил там вместе с Котовой. У 20-летней девушки была блестящая карьера и контракт с модельным агентством Red Stars, но Котова, не задумываясь, бросила все и переехала к своему возлюбленному. Из Греции девушка планировала лететь на конкурс красоты в Италию. Но Котова не учла, что Саша Македонский в Европе скрывался не только от российского следствия, но и от врагов из криминального мира.

Боссы Орехово-медведковской ОПГ сочли, что их киллер стал для них опасен — и отправили на виллу к Македонскому бригаду ликвидаторов. Одним из них был другой легендарный киллер 90-х — Александр Пустовалов (Саша Солдат). Операция прошла успешно: 2 февраля 1997 года тело задушенного Солоника нашли в лесу неподалеку от Афин. Три месяца спустя под оливковым деревом рядом с небольшим курортным городком Саронис местные жители нашли чемодан — в нем было спрятано расчлененное тело Светланы Котовой. Девушку устранили, как нежелательного свидетеля преступления.

Оксана Лабинцева — жена бизнесмена Алика Гасанова, связанного с Тольяттинской ОПГ

Lenta.Ru

Оксана Лабинцева считала себя не только привлекательной девушкой, но и королевой бизнеса. Ее избранником был тольяттинский бизнесмен Алик Гасанов, который, по некоторым данным, был связан с Рузляевской ОПГ и мог спонсировать группировку.

Сама Оксана родилась в украинском городке Сумы, окончила восемь классов и поступила в техникум — но встреча с Гасановым стала для нее настоящей путевкой в красивую жизнь. Вероятно, Лабинцева догадывалась, что ее муж может быть связан с криминалом — но это ничуть не мешало ей роскошно одеваться и ездить на кабриолете, благодаря деньгам Гасанова.

Сказка закончилось в 1996 году, когда Гасанова застрелили на пороге ресторана, где тот праздновал день рождения. После гибели бизнесмена стало известно, что за ним остался колоссальный по тем временам долг в 100 миллионов рублей. При этом Лабинцева заявила права на бизнес погибшего мужа — и начала получать угрозы от его конкурентов и кредиторов. В 2000 году Оксану расстрелял нанятый конкурентами киллер — им оказался бывший любовник предпринимательницы Андрей Милованов.

Татьяна Генкель — жена киллера Дмитрия Генкеля

Lenta.Ru

Еще до своей связи с криминалом Дмитрий Жуков так гордился статусом жены Татьяны Генкель, танцовщицы Имперского Русского Балета, что даже взял ее фамилию.

Ветеран Афганистана Дмитрий Генкель пошел в бандиты ради денег и стал московским представителем Волговской ОПГ из Тольятти, которая контактировала с Солнцевской ОПГ и бандитами из Омска. Генкель сбывал героин, а затем стал подбирать киллеров для волговских из числа знакомых «афганцев». В итоге он сам подсел на наркотики и попался на попытке продать пистолет, фигурировавший в неудачном покушении тольяттинских бандитов.

В 2000 году Генкеля приговорили к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство, а также за подстрекательство и пособничество в совершении еще двух убийств. Позже в своих интервью Татьяна Генкель говорила, что развелась с мужем из-за его наркозависимости, но обвинения в убийствах называла «бредом».

Диана Федорова — жена «одесского терминатора» Аслана Дикаева

Lenta.Ru

Близкие называли Диану Федорову мягкой и домашней девушкой, закончившей школу с золотой медалью, а институт — с красным дипломом. Ее гражданский муж, чеченец Аслан Дикаев, такими добродетелями не отличался. Он начинал с разбоев в России, а затем организовал банду на Украине и занялся заказными убийствами. Вскоре его прозвали «одесским терминатором».

Диана познакомилась с Дикаевым во время работы в крымском банке, где у того был открыт счет. Ухажер полгода добивался расположения девушки: мог часами ждать под окнами и постоянно дарил букеты роз. Федоровой и ее семье Дикаев представлялся бывшим сотрудником ГРУ , ветераном чеченских войн и работником строительной фирмы.

Но после того как осенью 2011 года «одесский терминатор» погиб в перестрелке со спецназом, Федорову и ее отца обвинили в хранении оружия. Во время обыска в квартире, где жили Диана и Аслан полицейские нашли автомат. После этого Федорова почти год провела в СИЗО, но в колонию так и не попала.

Марина Шерстобитова — жена киллера Алексея Шерстобитова (Леша Солдат)

Lenta.Ru

В 2016 году киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) из Орехово-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) прямо в колонии сыграл свадьбу с давней подругой по переписке — 31-летней врачом-психиатром Мариной Сосненко. На церемонии бракосочетания новобрачные нарядились в гангстерские костюмы времен сухого закона. На вопрос, почему девушки вроде Марины находят мужей в тюрьме, Шерстобитов заявлял, что «настоящих мужчин на свободе слишком мало».

По данным СМИ, ранее Марина Сосненко была замужем за телеведущим Сергеем Дружко . На зарубежных сайтах можно найти данные, что Марина Дружко работала моделью известных домов мод Dior и Chanel , а также была топ-моделью Vivienne Westwood. Кроме того, она якобы состояла месяц в браке с американским актером Ларри Дрейком и встречалась с Дэвидом О’Хара, известным по своим ролям в голливудских блокбастерах. Тем не менее мать Марины эти сведения отрицает.

Николь Кузнецова — «вдова» вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик)

Lenta.Ru

По словам участницы «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой, она росла в семье криминального авторитета — и еще в детстве познакомилась с Вячеславом Иваньковым, который годы спустя станет могущественным вором в законе Япончиком. Со временем Иваньков стал видеть в Кузнецовой женщину — после того, как убедился, что та «научилась жестко решать сложные проблемы». У них завязался роман и родился сын Егор.

Сегодня Николь Кузнецова известна, как «вдова» Япончика, хотя в браке они никогда не состояли. Кузнецова даже заявляла, что предупреждала вора в законе о покушении, состоявшемся в 2009 году, но тот не воспринял ее слова всерьез и погиб. СМИ нередко пытались приписать криминальное прошлое и самой Кузнецовой — но никаких доказательств этого нет. Между тем красоту Николь не раз отмечали артисты — она стала героиней клипов певицы Наргиз Закировой и ставропольского музыканта Юрия Агабабяна.

Мариэль Коджебаш — жена бывшего рэкетира Михаила Орского

Lenta.Ru

Учительница начальных классов по образованию, эффектная Мариэль Коджебаш в 2013 году переехала из Молдовы в Москву, чтобы устроиться гувернанткой. Однажды в соцсетях девушка познакомилась с Михаилом Орским — в прошлом криминальным авторитетом и рэкетиром, ставшим писателем.

Два месяца переписки Орский представлялся Мариэль музыкальным критиком. Однако уже на первом свидании девушка поняла, что ее кавалер не так прост — администрация ресторана оказывала Орскому всевозможные знаки внимания. Сегодня пара живет в гражданском браке более пяти лет. По словам бывшего рэкетира, именно Мариэль вдохновила его на написание двух книг о своей жизни, а также утвердила Орского в решении завязать с криминальным прошлым.

Яркая внешность Мариэль пришлась по вкусу и мэтрам шансона — она снялась в клипах на песни «Баба Дуня» певца Геннадия Жарова и «Пиковая Дама» Владимира Курского. Девушка также завоевала титул «Мисс очарование Гагаузии» в локальном конкурсе красоты Молдавии и была признана самой красивой болельщицей московского «Спартака»

Мария Максакова — бывшая жена вора в законе Тюрика

Lenta.Ru

Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой —Тюрик, смотрящий за Иркутской областью и влиятельный вор в законе. Его объявляли в розыск по линии Интерпола , а оппоненты пытались устранить Тюрика руками киллеров. По версии правоохранительных органов Украины, именно он стоял за убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — преступление было совершено в Киеве 23 марта 2017 года. Любопытно, что Вороненков на тот момент был мужем Марии Максаковой…

Тюрик всегда предпочитал заводить романы с женщинами из интеллигентных семей — и Максакова стала самой известной из его возлюбленных. По некоторым данным, Тюрик увидел ее в передаче «Пока все дома» и сразу решил, что покорит сердце артистки. Подойти к Марии и познакомиться авторитет не решался, пока не встретил ее в петербургском Эрмитаже . С этого момента начались их отношения, которые официально оформлены не были.

Разлад между ними начался в 2011 году, когда Максакова решила баллотироваться в депутаты Госдумы. Она стала опасаться, что биография гражданского мужа станет пятном на ее репутации — и начала всячески открещиваться от отношений с Тюриком, ссылаясь на отсутствие штампа в паспорте. Депутатский мандат Максакова в итоге получила, а вот их отношения с Тюриком закончились.