Замужем за мафией 

Криминальный мир России еще со времен лихих 90-х годов мог похвастаться по-настоящему привлекательными женщинами. Сюжет про отношения дерзкого бандита и эффектной модели был популярен не только на телеэкранах, но и в реальной жизни. В середине 90-х старшеклассницы шокировали социологов, заявляя, что своим идеальным будущим они видят замужество с криминальными авторитетами.
Одних на опасные связи с бандитами толкала жажда приключений и острых ощущений, других — стремление к деньгам и новым возможностям. Увы, в большинстве случаев семейные отношения этих авантюристок не сложились. А иные и вовсе безвременно ушли из жизни вместе с их избранниками. Редкие счастливые исключения лишь подтверждают это печальное правило. Истории о том, как королевы красоты связывали свои судьбы с криминальными авторитетами, вспомнила «Лента.ру».
Александра Петрова — жена Константина Чувилина из Чапаевской ОПГ
Lenta.Ru
В 1996 году Александра Петрова из города Чебоксары приехала в Новгород на конкурс «Мисс Россия» и стала новой королевой красоты. После победы на Петрову посыпались предложения и контракты, ее приглашали в Голливуд, но она увлеклась новыми отношениями и даже бросила институт.
Гражданским мужем модели стал Константин Чувилин из Чапаевской ОПГ — самой влиятельной в Чебоксарах. На деньги Чувилина Александра жила в шикарной квартире на улице Кирова и ездила на новенькой «Ладе».
Накануне ее 21-го дня рождения произошла трагедия. Приятель Чувилина чем-то не угодил конкурирующей группировке, и к нему отправили киллера. К несчастью, вместе с жертвой в тот роковой день в подъезд вошел Чувилин со своей гражданской женой. В результате покушения Чувилин и его товарищ погибли на месте, Александра скончалась по дороге в больницу.
Светлана Котова — девушка киллера Александра Солоника (Саша Македонский)
Lenta.Ru
Участница конкурса «Мисс Россия-96» Светлана Котова стала последней любовью киллера Александра Солоника (Саша Македонский) из Курганской ОПГ. Солоник был одним из главных киллеров 90-х и прославился тем, что первым сумел сбежать из СИЗО «Матросская Тишина».
В 1997 году Солоник обосновался на вилле в Греции — и жил там вместе с Котовой. У 20-летней девушки была блестящая карьера и контракт с модельным агентством Red Stars, но Котова, не задумываясь, бросила все и переехала к своему возлюбленному. Из Греции девушка планировала лететь на конкурс красоты в Италию. Но Котова не учла, что Саша Македонский в Европе скрывался не только от российского следствия, но и от врагов из криминального мира.
Боссы Орехово-медведковской ОПГ сочли, что их киллер стал для них опасен — и отправили на виллу к Македонскому бригаду ликвидаторов. Одним из них был другой легендарный киллер 90-х — Александр Пустовалов (Саша Солдат). Операция прошла успешно: 2 февраля 1997 года тело задушенного Солоника нашли в лесу неподалеку от Афин. Три месяца спустя под оливковым деревом рядом с небольшим курортным городком Саронис местные жители нашли чемодан — в нем было спрятано расчлененное тело Светланы Котовой. Девушку устранили, как нежелательного свидетеля преступления.
Оксана Лабинцева — жена бизнесмена Алика Гасанова, связанного с Тольяттинской ОПГ
Lenta.Ru
Оксана Лабинцева считала себя не только привлекательной девушкой, но и королевой бизнеса. Ее избранником был тольяттинский бизнесмен Алик Гасанов, который, по некоторым данным, был связан с Рузляевской ОПГ и мог спонсировать группировку.
Сама Оксана родилась в украинском городке Сумы, окончила восемь классов и поступила в техникум — но встреча с Гасановым стала для нее настоящей путевкой в красивую жизнь. Вероятно, Лабинцева догадывалась, что ее муж может быть связан с криминалом — но это ничуть не мешало ей роскошно одеваться и ездить на кабриолете, благодаря деньгам Гасанова.
Сказка закончилось в 1996 году, когда Гасанова застрелили на пороге ресторана, где тот праздновал день рождения. После гибели бизнесмена стало известно, что за ним остался колоссальный по тем временам долг в 100 миллионов рублей. При этом Лабинцева заявила права на бизнес погибшего мужа — и начала получать угрозы от его конкурентов и кредиторов. В 2000 году Оксану расстрелял нанятый конкурентами киллер — им оказался бывший любовник предпринимательницы Андрей Милованов.
Татьяна Генкель — жена киллера Дмитрия Генкеля
Lenta.Ru
Еще до своей связи с криминалом Дмитрий Жуков так гордился статусом жены Татьяны Генкель, танцовщицы Имперского Русского Балета, что даже взял ее фамилию.
Ветеран Афганистана Дмитрий Генкель пошел в бандиты ради денег и стал московским представителем Волговской ОПГ из Тольятти, которая контактировала с Солнцевской ОПГ и бандитами из Омска. Генкель сбывал героин, а затем стал подбирать киллеров для волговских из числа знакомых «афганцев». В итоге он сам подсел на наркотики и попался на попытке продать пистолет, фигурировавший в неудачном покушении тольяттинских бандитов.
В 2000 году Генкеля приговорили к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство, а также за подстрекательство и пособничество в совершении еще двух убийств. Позже в своих интервью Татьяна Генкель говорила, что развелась с мужем из-за его наркозависимости, но обвинения в убийствах называла «бредом».
Диана Федорова — жена «одесского терминатора» Аслана Дикаева
Lenta.Ru
Близкие называли Диану Федорову мягкой и домашней девушкой, закончившей школу с золотой медалью, а институт — с красным дипломом. Ее гражданский муж, чеченец Аслан Дикаев, такими добродетелями не отличался. Он начинал с разбоев в России, а затем организовал банду на Украине и занялся заказными убийствами. Вскоре его прозвали «одесским терминатором».
Диана познакомилась с Дикаевым во время работы в крымском банке, где у того был открыт счет. Ухажер полгода добивался расположения девушки: мог часами ждать под окнами и постоянно дарил букеты роз. Федоровой и ее семье Дикаев представлялся бывшим сотрудником ГРУ, ветераном чеченских войн и работником строительной фирмы.
Но после того как осенью 2011 года «одесский терминатор» погиб в перестрелке со спецназом, Федорову и ее отца обвинили в хранении оружия. Во время обыска в квартире, где жили Диана и Аслан полицейские нашли автомат. После этого Федорова почти год провела в СИЗО, но в колонию так и не попала.
Марина Шерстобитова — жена киллера Алексея Шерстобитова (Леша Солдат)
Lenta.Ru
В 2016 году киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) из Орехово-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) прямо в колонии сыграл свадьбу с давней подругой по переписке — 31-летней врачом-психиатром Мариной Сосненко. На церемонии бракосочетания новобрачные нарядились в гангстерские костюмы времен сухого закона. На вопрос, почему девушки вроде Марины находят мужей в тюрьме, Шерстобитов заявлял, что «настоящих мужчин на свободе слишком мало».
По данным СМИ, ранее Марина Сосненко была замужем за телеведущим Сергеем Дружко. На зарубежных сайтах можно найти данные, что Марина Дружко работала моделью известных домов мод Dior и Chanel, а также была топ-моделью Vivienne Westwood. Кроме того, она якобы состояла месяц в браке с американским актером Ларри Дрейком и встречалась с Дэвидом О’Хара, известным по своим ролям в голливудских блокбастерах. Тем не менее мать Марины эти сведения отрицает.
Николь Кузнецова — «вдова» вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик)
Lenta.Ru
По словам участницы «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой, она росла в семье криминального авторитета — и еще в детстве познакомилась с Вячеславом Иваньковым, который годы спустя станет могущественным вором в законе Япончиком. Со временем Иваньков стал видеть в Кузнецовой женщину — после того, как убедился, что та «научилась жестко решать сложные проблемы». У них завязался роман и родился сын Егор.
Сегодня Николь Кузнецова известна, как «вдова» Япончика, хотя в браке они никогда не состояли. Кузнецова даже заявляла, что предупреждала вора в законе о покушении, состоявшемся в 2009 году, но тот не воспринял ее слова всерьез и погиб. СМИ нередко пытались приписать криминальное прошлое и самой Кузнецовой — но никаких доказательств этого нет. Между тем красоту Николь не раз отмечали артисты — она стала героиней клипов певицы Наргиз Закировой и ставропольского музыканта Юрия Агабабяна.
Мариэль Коджебаш — жена бывшего рэкетира Михаила Орского
Lenta.Ru
Учительница начальных классов по образованию, эффектная Мариэль Коджебаш в 2013 году переехала из Молдовы в Москву, чтобы устроиться гувернанткой. Однажды в соцсетях девушка познакомилась с Михаилом Орским — в прошлом криминальным авторитетом и рэкетиром, ставшим писателем.
Два месяца переписки Орский представлялся Мариэль музыкальным критиком. Однако уже на первом свидании девушка поняла, что ее кавалер не так прост — администрация ресторана оказывала Орскому всевозможные знаки внимания. Сегодня пара живет в гражданском браке более пяти лет. По словам бывшего рэкетира, именно Мариэль вдохновила его на написание двух книг о своей жизни, а также утвердила Орского в решении завязать с криминальным прошлым.
Яркая внешность Мариэль пришлась по вкусу и мэтрам шансона — она снялась в клипах на песни «Баба Дуня» певца Геннадия Жарова и «Пиковая Дама» Владимира Курского. Девушка также завоевала титул «Мисс очарование Гагаузии» в локальном конкурсе красоты Молдавии и была признана самой красивой болельщицей московского «Спартака».
Мария Максакова — бывшая жена вора в законе Тюрика
Lenta.Ru
Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой —Тюрик, смотрящий за Иркутской областью и влиятельный вор в законе. Его объявляли в розыск по линии Интерпола, а оппоненты пытались устранить Тюрика руками киллеров. По версии правоохранительных органов Украины, именно он стоял за убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — преступление было совершено в Киеве 23 марта 2017 года. Любопытно, что Вороненков на тот момент был мужем Марии Максаковой…
Тюрик всегда предпочитал заводить романы с женщинами из интеллигентных семей — и Максакова стала самой известной из его возлюбленных. По некоторым данным, Тюрик увидел ее в передаче «Пока все дома» и сразу решил, что покорит сердце артистки. Подойти к Марии и познакомиться авторитет не решался, пока не встретил ее в петербургском Эрмитаже. С этого момента начались их отношения, которые официально оформлены не были.
Разлад между ними начался в 2011 году, когда Максакова решила баллотироваться в депутаты Госдумы. Она стала опасаться, что биография гражданского мужа станет пятном на ее репутации — и начала всячески открещиваться от отношений с Тюриком, ссылаясь на отсутствие штампа в паспорте. Депутатский мандат Максакова в итоге получила, а вот их отношения с Тюриком закончились.