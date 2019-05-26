Почему Пугачева поссорилась с Резником

Именно Илья Резник стал автором одного из первых хитов Аллы Пугачевой «Посидим-поокаем». Поэт и певица сотрудничали долгие годы. За это время они ссорились не раз и не раз мирились. Однако последний конфликт оказался затяжным: Резник и Пугачева не разговаривали и даже не здоровались друг с другом около десяти лет.

Сотрудничество и первая ссора

Если верить биографу и автору книги «Алла Пугачева. 50 мужчин Примадонны» Федору Раззакову, певица и поэт познакомились в 1972 году. Причем, Резник сам пришел к Пугачевой после того, как увидел ее выступление с оркестром Олега Лундстрема. Илья Рахмиэлевич написал для Аллы Борисовны, которая уже успела стать знаменитой благодаря песне «Арлекино», второй хит «Посидим-поокаем». В середине 1970-х годов в свет вышел миньон с записями этих композиций. Пластинка имела колоссальный успех. Несмотря на это, между Пугачевой и Резником возникли творческие разногласия, и их сотрудничество сошло на нет. Дело в том, что певица самовольно изменила слова песни «Посидим-поокаем». Резнику это не понравилось. В течение нескольких последующих лет вокалистка не исполнила ни одной песни на стихи советского поэта. Только в 1978 году Алла Борисовна и Илья Рахмиэлевич нашли общий язык, точнее Резник признал, что был неправ. Тогда же в стране прогремели новые хиты, автором которых был Резник. Это и «Ты возьми меня с собой», и «Взлети над суетой», и «Звездное небо».

Скандал в «Прибалтийской»

Казалось, победы на эстраде навсегда сплотили Пугачеву и Резника. Однако конфликты на этом не закончились. Причиной одного из них явилось то обстоятельство, что в отличие от Ильи Резника, Алла Пугачева, по крайней мере, тогда, признавать своих ошибок не любила. Наверняка многие наслышаны о скандале, который произошел в ленинградской гостинице «Прибалтийская» в 1987 году. О нем упоминает в своей книге «Алла Пугачева. Единственная звезда» и Екатерина Мишаненкова. Если вкратце, Пугачева, которая приехала на гастроли в северную столицу, с удивлением обнаружила, что ее любимый номер занят. Возмущенная певица нахамила администратору. Когда звезда наконец согласилась на другую комнату, она предложила Илье Резнику устроить сидячую забастовку. Как сообщает Алексей Беляков, автор книги «Алла Пугачева. Жизнь и удивительные приключения певицы», поэт от «затеи» отказался, при этом заметив, что инцидент произошел из-за дурного характера самой Аллы Борисовны. Примадонна на Резника обиделась.

Десятилетнее молчание

Неизвестно, сколько длилась ссора между поэтом и певицей, связанная со скандалом в гостинице «Прибалтийской», но последний конфликт затянулся на долгих 10 лет. Все это время Алла Пугачева и Илья Резник не только не сотрудничали на сцене, но и не общались за кулисами. Более того, Илья Рахмиэлевич и Алла Борисовна даже не здоровались друг с другом. Как в начале 2000-х писали средства массовой информации, поводом для очередной обиды стали финансы. Тогда Пугачева как раз собралась выпустить сборник своих лучших хитов, среди которых были и песни Ильи Резника. Якобы поэт попросил Аллу Борисовну выплатить ему авторский гонорар. Пугачевой, которая и без того вложилась в диск, просьба Резника показалась не совсем кстати. Илья Рахмиэлевич обиделся на Примадонну за то, что она принялась с ним торговаться.

Очередное перемирие

Несмотря на то, что певица и поэт долгое время обходили друг друга стороной, в конце концов они снова помирились. Примечательно, что после этого в одном из своих интервью Резник заявил, что они с Пугачевой никогда не ругались. Однако на самом деле Илья Рахмиэлевич тогда просто не стал делиться с журналистами сокровенным. Оказалось, что в 2016 году первый шаг сделала именно Алла Пугачева. В тот момент у Резника появились серьезные проблемы со здоровьем. Он едва не умер прямо в поезде: давний желудочный недуг дал о себе знать, началось кровотечение. К счастью, поэта удалось доставить в больницу и спасти. Вот тогда ему и позвонила Примадонна. Пугачева, как ни в чем не бывало, забыв былые обиды, предложила Резнику свою помощь.