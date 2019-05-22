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Как изменились и что делают солисты «Руки Вверх!» 

Passion.ru 22 мая 2019
Фото: passion.ru
Поп-группа «Руки Вверх!» является одной из самых популярных и успешных в истории российского шоу-бизнеса. Хиты «Крошка моя», «Студент» и «Алешка» звучат на дискотеках, радиостанциях, концертах и корпоративах вот уже более двадцати лет и не теряют популярности. Как изменились, как выглядят теперь и чем занимаются участники группы Сергей Жуков и Алексей Потехин?

Сергей Жуков

passion.ru
Сергей Жуков 22 мая отметил 43-летие. Певец стал примерным семьянином, многодетным отцом и продолжает выступать на сцене и записывать новые песни. После распада группы артист занялся сольной карьерой, а сейчас выступает под брендом «Руки Вверх!» уже без Алексея Потехина, исполняя как новые композиции, так и хиты коллектива. Жуков с иронией относится к тому, что вот уже почти четверть века выходит на сцену с одними и теми же хитами. К примеру, в 2016 году он выпустил клип на песню «Когда мы были молодыми», в котором играет постаревшего самого себя. По сюжету ролика, он живет в доме престарелых, в котором устраивает дискотеку для своих фанатов, давно ушедших на пенсию.
Вот уже более десяти лет Сергей женат на бывшей солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд, с которой растит троих детей. Певец регулярно посвящает супруге трогательные посты в Instagram, в которых рассказывает о том, как ему повезло встретить такую идеальную жену и мать для своих детей.

Алексей Потехин

passion.ru
Алексею Потехину в апреле исполнилось 47 лет. Как и Сергей Жуков, он не угомонился и продолжает зажигать на различных концертах и корпоративах с хитами группы «Руки Вверх!». Правда, поет теперь с Алексеем в коллективе «Поднимите руки вверх» (второе название — «Потехин Бэнд») Сергей Богданов, внешне очень похожий на Жукова.
Алексей Потехин был женат на танцовщице группы «Руки Вверх!» Ирине Томиловой, а сейчас вот уже почти десят лет состоит в браке со стилистом Еленой Потехиной. У супругов подрастает восьмилетняя дочь Мария.
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Звёзды , Алексей Потехин , Сергей Богданов , Сергей Жуков , passion.ru
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