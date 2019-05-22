Самую горячую бабушку Instagram затравили в Сети

48-летнюю австралийку Джину Стюарт пресса называет самой горячей бабушкой Instagram.

Модель, в прошлом году вошедшая в топ-100 издания Maxim, действительно уже бабушка: у нее четверо детей и внук. Недавно Джина Стюарт пожаловалась на жестокость сетевых троллей.

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Популярность принесла ей не только позитивные плоды — в Сети незнакомцы начали травить ее, критикуя откровенные снимки на ее странице и намекая на то, что в ее возрасте демонстрировать тело уже неправильно. Дошло до того, что Джина хотела завершить модельную карьеру.

Сначала это разрушало меня, я много плакала. Но после стала стойкой, злые комментарии меня не обижают. Я вообще больше не читаю комментариев и не ведусь на них. Но вижу, какой эффект они оказывают на молодежь, из-за них некоторые могут и навредить себе. Иногда я и сама думаю, что больше не хочу быть в центре внимания,

— призналась она в интервью изданию The Gold Coast Bulletin.

А потом понимаю, что это площадка дана для добра. Я хочу помогать людям, я могу говорить открыто и помочь многим женщинам, мужчинам и людям любых возрастов пройти через подобные трудности,

— уверена Джина. По ее мнению, каждый в Instagram может самовыражаться как хочет, и бабушка умоляет троллей дважды подумать, прежде чем посылать обидный комментарий.

Недавно Джина Стюарт получила удар и от администрации Instagram — один из ее снимков был удален, а аккаунт отправлен в «теневой бан» за излишнюю откровенность. Однако модель продолжает стоять на своем и не собирается прекращать публиковать «горячие» кадры.

Текст: Александра Лисица