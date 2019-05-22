Привычка жениться: Шнуров, Лопес, Кардашьян и другие звезды, которые состояли в браке не менее трех раз

Один раз на всю жизнь и пока смерть не разлучит? Это точно не про героев нашей подборки. Звезды, о которых пойдет речь, стояли у алтаря минимум трижды. Каждый раз они клялись быть в горе и в радости со своей второй половинкой, но что-то не срослось.

Сергей Шнуров

Секс-символ отечественного шоу-бизнеса вел бурную личную жизнь. Будучи студентом духовной академии, Сергей Шнуров познакомился с Марией Исмагиловой, на которой впоследствии женился. В этом браке у него родилась дочь Серафима, которой уже 26 лет.

Спустя несколько лет артист женился во второй раз. Новой любовью музыканта стала Светлана Костицына. Женщина помогла развить группу «Ленинград» и заняла должность ее пиар-директора. В 2000 году у Светланы и Сергея родился сын, которого они назвали Аполлоном. После рождения ребенка пара недолго просуществовала. Супруги разошлись, но Светлана продолжила заниматься развитием группы.

В 2010 году Сергей вновь подал заявление в ЗАГС, но уже с Еленой Мозговой. Девушка взяла фамилию мужа и поменяла имя на Матильду.

Этот тандем казался идеальным, но в мае 2018 года пара объявила о расколе. В октябре того же года Шнуров вновь женился. Его избранницей стала Ольга Абрамова , выпускница Московского госуниверситета

Ким Кардашьян

Сегодня все знают Ким Кардашьян как супругу Канье Уэста, однако до романа с рэпером у звезды реалити-шоу было несколько браков. Первым супругом Ким был продюсер Деймон Томас. Он часто избивал красавицу-жену, что и стало причиной их развода. Во второй раз Кардашьян связала себя узами брака с баскетболистом Крисом Хамфрисом . Казалось, Ким нашла свое истинное счастье. Свадьба знаменитостей была волшебной: белоснежное платье Vera Wang, кольцо за два миллиона долларов, много гостей и журналистов. Но этот союз просуществовал недолго: спустя 72 дня супруги развелись по непонятным причинам. С 2014 года Ким состоит в браке с Канье Уэстом. Влюбленные воспитывают четверых детей Сейнта, Норт, Чикаго и Псалма.

Дженнифер Лопес

В марте 2019 года Дженнифер Лопес объявила, что выходит замуж за Алекса Родригеса . Свадьба со спортсменом станет для певицы уже четвертой. Первым мужем латиноамериканки был официант Охани Ноа, а вторым — танцор Крис Джадд . Оба претендента не дотягивали до звезды. В 2004 году Джей Ло вышла замуж за Марка Энтони, от которого родила близнецов Макса и Эмму. В 2011 году супруги развелись.

Екатерина Климова

Многодетная мама Екатерина Климова тоже была замужем трижды. Первым ее мужем стал Илья Хорошилов, от которого она родила дочь Елизавету. Супруги развелись в 2004 году. После актриса вышла замуж за Игоря Петренко , от которого у нее подрастает двое сыновей Корней и Матвей. Третьей любовью звезды стал Гела Месхи , за него Екатерина вышла в 2015 году. У супругов есть общая дочка Бэлла. Третий муж актрисы младшее ее на восемь лет.

Анджелина Джоли

Голливудская актриса не из тех женщин, кто может прожить с возлюбленным до старости. Судя по практике, Анджелина больше придерживается мнения, что любовь живет три года. По крайней мере, никому из ее мужей не удалось перейти этот рубеж. Первым мужем актрисы стал Джонни Ли Миллер , с которым она познакомилась на съемках фильма «Хакеры». Влюбленные поженились в 1996 году, а в 1999-м уже развелись. Спустя год Энджи вновь проследовала к алтарю, но уже под руку с Билли Бобом Торнтоном . Это была самая эпатажная пара: они носили кулоны с кровью друг друга, делали одинаковые тату и страстно целовались на ковровых дорожках. Но и эти чувства угасли спустя три года.

Следующей любовью Джоли стал Брэд Питт . С ним актриса закрутила роман, когда он официально состоял в браке с Дженнифер Энистон . В 2005 году актер развелся с женой, а спустя год Анджелина подарила ему дочь Шайло. В 2008 году у пары родились близнецы Нокс и Вивьен. Несмотря на то что актеры воспитывали общих детей и усыновляли приемных, под венец они не торопились. Долгожданная свадьба состоялась в 2014 году, но уже через два года влюбленные разошлись. Актриса обвинила мужа в агрессивном поведении и пристрастии к алкоголю.

Дмитрий Тарасов

За свои 32 года российский футболист Дмитрий Тарасов сменил уже не одну жену. С первой супругой Оксаной Тарасовой он познакомился еще до своего переезда в Томск. Девушка занималась художественной гимнастикой и строила карьеру в Москве, а Дмитрий на время уехал в провинцию. Когда футболист вернулся, то сразу женился на возлюбленной, а в 2009 году супруги впервые стали родителями: появилась на свет их дочь Ангелина.

В 2011 году пара распалась. Спустя год Тарасов женился на Ольге Бузовой. Этот союз казался идеальным. Несмотря на плотные графики, романтика из отношений телеведущей и спортсмена не уходила. Ольга готовила любимому завтраки и делилась фотографиями в соцсетях, а футболист радовал жену дорогими подарками. Но в 2016 году влюбленные развелись. В январе 2018 года Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко , а в июле того же года девушка подарила мужу дочь, которую назвали Миланой.

Том Круз

Голливудскому красавчику так и не удалось построить семью. С первой женой Мими Роджерс Том Круз прожил в браке три года, а вот на Николь Кидман был женат больше десяти лет. Супруги даже усыновили детей, но сохранить семью не сумели. Последней женой Круза стала Кэти Холмс . Актеры были счастливы, но недолго. Том не смог отказаться от своей любви к сайентологии, а Кэти не хотела мириться со взглядами мужа.

В 2012 году супруги развелись и подписали соглашение, согласно которому Круз не мог общаться с их дочерью Сури, пока не выйдет из секты.