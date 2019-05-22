«Сомнительный пример»: Глюкозу раскритиковали за откровенное фото

Певица Наталья Ионова , известная под творческим псевдонимом Глюкоза, представила на суд поклонников очередной снимок.

На фото 32-летняя Ионова запечатлена в обнимку с плюшевым единорогом. Из одежды на певице — открытый желтый купальник и прозрачные сапоги.

Подписчики Глюкозы в Instagram раскритиковали откровенный снимок. Многие недовольны, что исполнительница выкладывает подобные фото слишком часто. Нашлись и те, кто напомнил девушке о двух ее дочерях, отметив, что мать подает им сомнительный пример.

@chistyakova_ionova

Однако это не помешало фотографии собрать более 60 тысяч лайков.

Ранее Глюкоза отмечала, что каждому человеку необходимо одобрение, поскольку человек зачастую не уверен в себе.