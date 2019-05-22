Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сомнительный пример»: Глюкозу раскритиковали за откровенное фото 

Вечерняя Москва 22 мая 2019
Певица Наталья Ионова, известная под творческим псевдонимом Глюкоза, представила на суд поклонников очередной снимок.
На фото 32-летняя Ионова запечатлена в обнимку с плюшевым единорогом. Из одежды на певице — открытый желтый купальник и прозрачные сапоги.
Подписчики Глюкозы в Instagram раскритиковали откровенный снимок. Многие недовольны, что исполнительница выкладывает подобные фото слишком часто. Нашлись и те, кто напомнил девушке о двух ее дочерях, отметив, что мать подает им сомнительный пример.
@chistyakova_ionova
Однако это не помешало фотографии собрать более 60 тысяч лайков.
Ранее Глюкоза отмечала, что каждому человеку необходимо одобрение, поскольку человек зачастую не уверен в себе.
Вечерняя Москва: последние новости
Актриса Задорожная опубликовала снимок с обнимающим ее Харламовым Актеры Максим Виторган и Агния Кузнецова провели вместе выходные Продюсер Яна Рудковская рассказала о романе с певцом Димой Биланом
Звёзды , Видео , Наталья Ионова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение