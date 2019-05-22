Певица Наталья Ионова, известная под творческим псевдонимом Глюкоза, представила на суд поклонников очередной снимок.
На фото 32-летняя Ионова запечатлена в обнимку с плюшевым единорогом. Из одежды на певице — открытый желтый купальник и прозрачные сапоги.
Подписчики Глюкозы в Instagram раскритиковали откровенный снимок. Многие недовольны, что исполнительница выкладывает подобные фото слишком часто. Нашлись и те, кто напомнил девушке о двух ее дочерях, отметив, что мать подает им сомнительный пример.
@chistyakova_ionova
Однако это не помешало фотографии собрать более 60 тысяч лайков.
Ранее Глюкоза отмечала, что каждому человеку необходимо одобрение, поскольку человек зачастую не уверен в себе.