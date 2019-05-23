Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какой я хорошенький: Дмитрий Нагиев поделился новым селфи 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
52-летнего актера Дмитрия Нагиева можно назвать каким угодно, но только не скромным. В последнее время он не перестает любоваться собой на новых фотографиях, которые публикует в личном блоге. Очередной кадр одного из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса тоже не остался без внимания армии его почитательниц.
Актер и ведущий Дмитрий Нагиев обладает тем редким качеством, которое выгодно отличает его на фоне тысяч мужчин. Его чувство юмора в сочетании с природным обаянием и сценическим мастерством помогло ему построить более чем успешную карьеру в кино и на телевидении. Он старается не афишировать личную жизнь, чтобы не расстраивать многочисленных фанаток, которые постоянно пишут ему о своих пылких чувствах. Звезда «Физрука» осознает привлекательность в их глазах и периодически хвалит себя в иронической форме.
Instagram
«Давайте возьмемся за руки и получим духовную эрекцию, какой я хорошенький».
Умением посмеяться над собой обладает далеко не каждая знаменитость, но Дмитрий никогда не лез за словом в карман и всегда умел удачно пошутить. Поклонницы обожают его за брутальную внешность и отсутствие навязчивого желания нравиться всем и каждому, которое присуще многим артистам.
В зрелом возрасте Нагиев вовсе не изменил своих предпочтений в одежде — он по-прежнему выбирает молодежный стиль, только избавился от кудряшек, некогда красовавшихся на его голове. Дмитрий не может похвастаться идеальными чертами лица, но миллионы женщин без ума от его голубых глаз и самоуверенности, которую те излучают.
Eva.ru: последние новости
Кладезь для людей, не любящих брать ответственность: Виторган публично высмеял Собчак Топлес и кружева: Анна Михайловская украсила обложку мужского глянца Такие разные, но вместе: самые удивительные звездные пары
Женский форум
Звёзды , Дмитрий Нагиев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение