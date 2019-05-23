Какой я хорошенький: Дмитрий Нагиев поделился новым селфи

52-летнего актера Дмитрия Нагиева можно назвать каким угодно, но только не скромным. В последнее время он не перестает любоваться собой на новых фотографиях, которые публикует в личном блоге. Очередной кадр одного из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса тоже не остался без внимания армии его почитательниц.

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев обладает тем редким качеством, которое выгодно отличает его на фоне тысяч мужчин. Его чувство юмора в сочетании с природным обаянием и сценическим мастерством помогло ему построить более чем успешную карьеру в кино и на телевидении. Он старается не афишировать личную жизнь, чтобы не расстраивать многочисленных фанаток, которые постоянно пишут ему о своих пылких чувствах. Звезда «Физрука» осознает привлекательность в их глазах и периодически хвалит себя в иронической форме.

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«Давайте возьмемся за руки и получим духовную эрекцию, какой я хорошенький».

Умением посмеяться над собой обладает далеко не каждая знаменитость, но Дмитрий никогда не лез за словом в карман и всегда умел удачно пошутить. Поклонницы обожают его за брутальную внешность и отсутствие навязчивого желания нравиться всем и каждому, которое присуще многим артистам.

В зрелом возрасте Нагиев вовсе не изменил своих предпочтений в одежде — он по-прежнему выбирает молодежный стиль, только избавился от кудряшек, некогда красовавшихся на его голове. Дмитрий не может похвастаться идеальными чертами лица, но миллионы женщин без ума от его голубых глаз и самоуверенности, которую те излучают.