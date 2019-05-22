Ирина Дубцова вернулась в Москву после длительного отпуска на Мальдивах. В автобусе, движущемся от самолета до аэропорта, певица встретила… Николая Баскова! Более того, Дубцова разместила в Instagram видео с Басковым и похвасталась, что эту ночь звезды провели вместе.
Как только Ирина начала рассказывать подписчикам, какой Николай прекрасный, тот сразу закрыл девушке рот рукой и произнес:
«Ничего не говори! Ничего нельзя! Молчи! Все, что было — прошло, осталось на скалах», — сказал Николай Басков и начал целовать Дубцову.