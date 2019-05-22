Откровения Дубцовой: Я провела ночь с Басковым!

Ирина Дубцова вернулась в Москву после длительного отпуска на Мальдивах. В автобусе, движущемся от самолета до аэропорта, певица встретила… Николая Баскова ! Более того, Дубцова разместила в Instagram видео с Басковым и похвасталась, что эту ночь звезды провели вместе.

Как только Ирина начала рассказывать подписчикам, какой Николай прекрасный, тот сразу закрыл девушке рот рукой и произнес: