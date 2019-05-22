Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Откровения Дубцовой: Я провела ночь с Басковым! 

Instanews Media 22 мая 2019
Фото: Instanews Media
Ирина Дубцова вернулась в Москву после длительного отпуска на Мальдивах. В автобусе, движущемся от самолета до аэропорта, певица встретила… Николая Баскова! Более того, Дубцова разместила в Instagram видео с Басковым и похвасталась, что эту ночь звезды провели вместе.
Как только Ирина начала рассказывать подписчикам, какой Николай прекрасный, тот сразу закрыл девушке рот рукой и произнес:
«Ничего не говори! Ничего нельзя! Молчи! Все, что было — прошло, осталось на скалах», — сказал Николай Басков и начал целовать Дубцову.
Instanews Media: последние новости
Лариса Гузеева в свой юбилей просит прощения у умершей мамы Сергей Лазарев назван «Певцом года» Анфиса Чехова: Не пойму, почему нижнее белье принято скрывать
Звёзды , Николай Басков , Ирина Дубцова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение