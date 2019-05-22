Почему сыновья Юрия Стоянова отреклись от отца 

Юрий Стоянов — один из самых востребованных артистов. Долгие годы он был участником юмористической передачи «Городок», которую создавал с коллегой Ильёй Олейниковым. Когда Олейников скончался, Стоянов так и не смог работать с кем-то другим в паре. Сейчас он много играет в кино и театре, часто рассказывает о работе, но подробности личной жизни предпочитает не афишировать. Между тем, у него очень сложные отношения с сыновьями от первого брака, которые настолько обижены на отца, что даже взяли другую фамилию. Смотрите историю артиста в видео.