Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему сыновья Юрия Стоянова отреклись от отца 

Рамблер 22 мая 2019
Юрий Стоянов — один из самых востребованных артистов. Долгие годы он был участником юмористической передачи «Городок», которую создавал с коллегой Ильёй Олейниковым. Когда Олейников скончался, Стоянов так и не смог работать с кем-то другим в паре. Сейчас он много играет в кино и театре, часто рассказывает о работе, но подробности личной жизни предпочитает не афишировать. Между тем, у него очень сложные отношения с сыновьями от первого брака, которые настолько обижены на отца, что даже взяли другую фамилию. Смотрите историю артиста в видео.
Звёзды , Видео , Дети , Юрий Стоянов , Илья Олейников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение