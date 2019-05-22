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Многодетный отец актер Евгений Цыганов признал свои проблемы в воспитании детей 

Аргументы Недели 22 мая 2019
Фото: Аргументы Недели
Актер театра и кино Евгений Цыганов — один из самых многодетных российских артистов. У Цыганова есть и дочки, и сыновья. Всего у него восемь детей. Семерых родила актриса Ирина Леонова. Они жили без регистрации брака. Еще сына Цыганову родила актриса Юлия Снигирь.
Цыганов расстался с Леоновой, но не с детьми. Он воспитывает всех детей. Дети этих актеров занимаются музыкой, рисованием. По признанию Евгения Цыганова, у него есть проблемы с воспитанием детей. Понятно, не все дети понимают, что музыкой и рисованием заниматься надо. И он не может заставлять своих наследников. Актер рассказал, что трудно переносит насилие. Цыганов не способен быть строгим и суровым отцом. Порой ругает себя за это. Он пытается убедить детей, пытается с ними договориться, — передает "Дождь". "А что с музыкой? Будем ли заниматься музыкой?", — так он разговаривает с наследниками.
Цыганов старается поддерживать детей во всех их начинаниях. Старшая дочь хочет пойти по стопам родителей. Полина поступила в киношколу.
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Всем спасибо…

Публикация от  Цыганов (@tsyganovevgeniy)

Один из сыновей актера очень интересуется информационными технологиями. Н смартфона у него нет. Цыганов говорит, что дорогих подарков детям не делает. Но в данном случает гаджет ребенку придется купить.
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Женский форум
Звёзды , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов , Ирина Леонова
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