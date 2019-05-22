«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике

Многие подписчики не узнали ее после смены имиджа.

Молодая жена телеведущего Димтрия Диброва — Полина — активно ведет свой Instagram. В соцсети она часто публикует семейные фото и балует подписчиков своими портретами. Поклонники не раз отмечали, что смотреть на нее — одно удовольствие. Но практически на всех снимках Полина предстает в образе нежной красавицы с минимум макияжа, заботливой жены и мамы.

Однако накануне многодетная мать поделилась с подписчиками фотографией, на которой многие ее не узнали. На снимке, сделанном в бассейне, Полина позирует в откровенном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру и соблазнительную грудь. Волосы собраны в пучок, а в ушах — стильные большие серьги. Одним словом, Полина перевоплотилась из домашней красавицы в женщину-вамп. «Жду лета», — подписала красавица снимок.

Поклонники Полины впечатлились ее новым образом настолько, что буквально потеряли дар речи. «Нет слов», «Вау!», «Огонь», «Женщина вамп!», «Вот это красота», «Повезло же Диброву. И слава богу», «Молодые мужчины глаза сломают», — посыпались комплименты. «И у кого тут трое детей?», спросили Полину, поразившись ее идеальной форме, которую она сохранила после нескольких родов.

Кстати, на днях многодетная мать рассказала, что муж сделал все, чтобы материнство было ей в радость, что с детьми и хозяйством ей помогают несколько человек, без которых в огромном доме просто не обойтись.

Напомним, 49-летний Дмитрий Дибров женился на 20-летней Полине в 2009 году. Пара сразу же обвенчалась. У них растут трое маленьких сыновей. Всего у телеведущего пятеро детей.

Текст: Галина Нежнева