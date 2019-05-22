52-летняя Штурм пошла по стопам Волочковой и надела микро бикини

Наталья Штурм на неделе улетела на отдых в Болгарию и теперь радует поклонников яркими снимками. На фотографиях женщина позирует в ярких и молодежных моделях купальников, как слитных, так и раздельных.

Некоторые пляжные наряды Штурм украшены провокационными надписями, но Наталью это нисколько не смущает. С помощью ультрамодных купальников она очень удачно подчеркивает не так давно сделанную грудь. Форму бюста женщина улучшила с помощью пластических хирургов. Увеличившиеся объемы видны невооруженным взглядом при сравнении старых и новых фото артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Говорят, в дождь можно загореть, обманывают? #сезоноткрыт☔️ #summer2019 #🌨#romantic #люблюдождь Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 17 Май 2019 в 4:29 PDT Фолловеры, просматривая яркую ленту аккаунта Натальи, по-разному реагируют на снимки. Одни заявляют, что певица уже бабушка и ей не пристало появляться в таком виде. Другие поддерживают даму. Поклонники уверены, что сегодня молодость можно продлить. Недоброжелателям певица отвечает бойко и с юмором.

Кстати, нашлись и преданные поклонники артистки, которые под всеми подобными фото отмечали, что Наталья для своих лет прекрасно выглядит и является примером для всех остальных.

Отметим, что певица работает над своей физической формой не только с помощью пластических хирургов. Артистка активно занимается в тренажерном зале и с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видео тренировок.