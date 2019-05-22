Теории заговора: 7 звезд, которые могли инсценировать свою смерть

Десять лет назад, в июне 2009 года, не стало Майкла Джексона — талантливейшего музыканта и спорной личности, жизнь которой до сих пор вызывает множество вопросов: несмотря на то, что с момента смерти певца прошло довольно много времени, его имя не перестает появляться в прессе. И мы сейчас не только о документальном фильме «Покидая Неверленд» — поклонники продолжают верить, что их кумир жив-здоров, а его похороны были лишь искусно разыгранным спектаклем. Мы решили узнать, есть ли другие знаменитости, уход которых породил столько же домыслов. Оказалось, их немало. Вот лишь несколько примеров.

Майкл Джексон (1958-2009)

Король поп-музыки скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки пропофола, но в его смерть многие не верят до сих пор. Почему? Начнем с того, что у Джексона были проблемы с финансами, к тому же в 1993 и 2003 годах против него выдвигались обвинения в растлении малолетних, и хотя в обоих случаях вина музыканта не была доказана, происходящее сильно ударило по его репутации. Помимо этого, многочисленные пластические операции, закончившиеся «отваливающимся» носом, превратили звезду в посмешище.

Считается, что Майкл специально инсценировал свои похороны, чтобы жить в тишине и спокойствии. Подтверждения этой теории поклонники находят ежегодно: стертые записи с камер наблюдения, ошибки в оформлении свидетельства о смерти, отсутствие итоговой ДНК-экспертизы. Поговаривают, что Джексон присутствовал на собственных похоронах в качестве наблюдателя. Да и вообще, гроб же был закрытым, кто его знает, что в нем лежало?

Принцесса Диана (1961–1997)

Как мы знаем, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже в результате автомобильной катастрофы, причиной которой стали слишком навязчивые папарацци. Но есть люди, считающие, что смерть матери наследника престола была всего лишь прикрытием. Незадолго до происшествия леди Ди заявила, что полностью уйдет в тень. Теория заговора гласит о том, что Диана действительно попала в аварию, но не умерла, как принято считать, а уехала в США, где сделала несколько пластических операций. Может быть, именно благодаря ей Гарри встретил Меган Маркл?

С другой стороны, вся теория заговора держится на очень слабых подтверждениях: как правило, ее сторонники упоминают то, что принцессу хоронили в закрытом гробу, а также то, что с места происшествия не было снимков, способных пролить свет на произошедшее. Тем не менее поговаривают, что Диана общается с сыновьями и присутствовала на свадьбах обоих. Букингемский дворец, разумеется, все отрицает, но кто ему верит?

Курт Кобейн (1967–1994)

5 апреля 1994 года Кобейн ввел себе дозу героина, несовместимую с жизнью, после чего выстрелил себе в голову из ружья. Официальная причина? Музыкант был сыт по горло славой, гастролями и жизнью в целом. Правда, была и другая версия: по мнению фанатов, лидера Nirvana отправила на тот свет его супруга Кортни Лав во время очередной ссоры. Но существует и теория о том, что в действительности Курт жив, а Кортни помогла ему инсценировать самоубийство.

Больше всего вопросов вызывает предсмертная записка, которая скорее напоминает прощание со сценой, — за исключением последних строк, написанных другими чернилами и немного отличным почерком. К слову, три года назад в Интернете обсуждали видео, где перуанский музыкант Рамиро Сааведра исполняет песню «Come As You Are» неотличимо от оригинала, и даже предположили, что это сам Курт.

Ричи Эдвардс (1967 — пропал без вести в 1995)

Ричи Эдвардс, гитарист валлийской рок-группы Manic Street Preachers, был культовой фигурой своего времени. Но 1 февраля 1995 года он пропал без вести, и до сих пор никто не уверен, что с ним произошло. Известный своей склонностью к самоповреждениям, Эдвардс неоднократно прижигал свое тело сигаретами и наносил порезы, а также имел проблемы с наркотиками и алкоголем, но при этом не раз повторял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

Что известно о его исчезновении? Незадолго до того, как отправиться в промо-тур по США, музыкант выехал из своего номера в лондонском отеле и снял деньги. Позже его автомобиль был обнаружен на стоянке возле моста Северн недалеко от Бристоля — известного места для самоубийств. Однако тело Ричи так и не было найдено, что послужило причиной для многочисленных домыслов. Поступали сообщения о том, что Эдвардса видели в коммуне хиппи в Гоа и на островах Фуэртевентура и Лансароте. Были и другие сообщения о его местонахождении, особенно в первые годы после исчезновения. Тем не менее ни одно из них не подтвердилось, и 23 ноября 2008 года музыкант был объявлен умершим.

Джим Моррисон (1943-1971)

По официальной версии, фронтмен рок-группы The Doors был найден мертвым его подругой в ванной в парижской квартире 3 июля 1971 года. Однако обстоятельства гибели музыканта породили немало слухов. Утверждалось, что Моррисон скончался от острой сердечной недостаточности, но никто не знает точную причину: согласно французским законам вскрытие тела музыканта не проводилось. СМИ сообщили о смерти Джима ​​только через четыре дня, а единственными людьми, видевшими тело Моррисона, прежде чем его похоронили, были его друг и девушка.

Выдвигались самые разные теории: некоторые полагали, что Джим действительно мертв, — он скончался от передозировки героина в ночном клубе, а его тело специально перевезли в квартиру, чтобы избежать скандала. Другие верили, что музыкант вовсе не мертв, а инсценировал свою смерть и теперь живет за границей под именем Мохо Ризинг. Была даже версия, что Джим провел шесть недель в коме, а затем, когда его «похоронили», уехал жить на ранчо.

Тупак Шакур (1971–1996)

7 сентября 1996 года Тупак получил множественные огнестрельные ранения — он скончался 13 сентября в отделении реанимации и интенсивной терапии, несмотря на все усилия врачей. Убийство рэпера до сих пор остается одним из самых громких нераскрытых дел — это породило множество теорий о том, что же на самом деле произошло с музыкантом. Некоторые верили, что Тупак не погиб, приводя в качестве доказательств то, что заказчик и исполнитель убийства так и не были найдены, а также противоречивые показания свидетелей. Смущали публику и похороны: не было никаких свидетелей, способных подтвердить кремацию музыканта, а человек, который, как утверждается, получил плату за проведение обряда, испарился.

Поклонники отмечают, что Тупак был фанатом итальянского стратега Макиавелли, выступавшего за фальсификацию собственной смерти, чтобы одурачить своих врагов. Также с 1996 года было выпущено девять посмертных альбомов — больше, чем при жизни рэпера. Многие уверены, что Тупак еще воскреснет и даст о себе знать.

Элвис Пресли (1935–1977)

Согласно официальной версии, король рок-н-ролла был найден мертвым 16 августа 1977 года на полу в своей ванной комнате. Причиной остановки сердца стала чрезмерная доза различных медикаментов. Однако фанаты не хотели просто так отпускать Элвиса: начались разговоры о постановке смерти. Для слухов подобного рода действительно был ряд причин: не было снимков с телом артиста, а расследование его гибели носило полузасекреченный характер. Нашлись свидетели, утверждавшие, что во время похорон тело «вспотело», а то и вовсе вместо Элвиса в гробу лежала восковая кукла. Вызывает вопросы и написанное с ошибкой среднее имя на могильном камне певца: Аарона вместо Арона.

Но почему Пресли фальсифицировал свою смерть? Сторонники теории заговора склонны полагать, что Пресли принимал участие в спецоперации, направленной на борьбу с мафией, поэтому из-за опасений мести он попал под программу защиты свидетелей. Недаром ведь сообщения о том, что после похорон артиста видели в разных уголках мира, поступали с завидной регулярностью.