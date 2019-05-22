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Вне съемок и суеты: 28-летняя Регина Тодоренко поделилась фото в купальнике 

Teleprogramma.pro 22 мая 2019
Фото: Teleprogramma.pro
Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова появился на свет в декабре 2018 года. Малышу уже исполнилось пять месяцев. В Instagram ведущая проекта «Пятница с Региной» делилась с подписчицами историями о том, как протекала ее первая беременность: жаловалась на отечность ног, лишний вес, сонливость и токсикоз. При этом телеведущая принимала активное участие в светской жизни, старалась сопровождать мужа на различных мероприятиях, снималась в рекламных кампаниях и вела собственное шоу. Муж Регины не ограничивал свободу своей возлюбленной, но при этом искренне надеялся, что она захочет больше времени проводить дома.
Но, даже став мамой, Тодоренко не смогла отказаться от своих проектов. Съемки шоу «Пятница с Региной» проходили в квартире супругов. Таким образом, новоиспеченная мамочка могла приглядывать и за сынишкой.
Буквально на днях телеведущая опубликовала в Instagram свежее фото, показав себя в купальнике. Регина анонсировала фан-встречу, обещав рассказать поклонникам о главных трендах этого лета.
Снимок Тодоренко в бикини меньше чем за девять часов набрал порядка 195 тысяч отметок «Нравится».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ребята, наконец-то мы с вами можем утроить фан-встречу, о которой вы так давно просите! Она состоится уже завтра, 22 мая в 19:00 в новом флагманском магазине Calzedonia на Арбате, 35! Там же пройдёт супер-крутое мероприятие, посвященное запуску новой коллекции купальников 😉Часть из них вы уже могли наблюдать на мне, а остальную часть сможете увидеть завтра. И не только увидеть, но и послушать от меня лайфхаки о путешествиях, и обсудить главные тренды лета вместе с редактором журнала Marie Claire и моим стилистом Алисой! Будет еще множество подарков, скидок и, конечно, летнее настроение! Жду вас всех! До встречи завтра в магазине Calzedonia на Арбате, 35 😘 #calzedonia #calzedoniarussia #italianbeachwear #marieclairerussia @calzedonia @marieclairerussia

Публикация от  regina todorenko (@reginatodorenko)

«Регина, за какой срок вы вернули свою фигуру после родов?!», «Куда интересно смотрит муж! Топалов, ау?! Жену-то уведут», «А на фан-зоне фигурку такую раздавать будут? Мне надо», «Регина, вы прекрасны. Обожаю вас: милая, красивая и жизнерадостная девушка! Счастья вам и вашей семье», «Нежная, повезло Топалову!», «Как похудела, а ведь малышу меньше полугода», — такие комментарии появились под свежим снимком телеведущей в Instagram.
К слову, в одном из своих интервью возлюбленный телеведущей — музыкант Влад Топалов признался, что считает себя властным и консервативным. Но ради избранницы готов идти на компромисс.
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Женский форум
Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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