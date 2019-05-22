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Джессика Альба рассказала, каково ей было сниматься в постельных сценах 

Журнал ОК! 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
На днях Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен дали совместное интервью на The Skinny Confidential Him & Her Podcast. После долгого перерыва в актерской карьере Альба сыграла главную роль в сериале «Лучшие в Лос-Анджелесе», премьера которого состоялась 13 мая.
В подкасте актриса рассказала, что «наиболее странными» для нее являются постельные сцены. Она призналась, что перед их съемками ей приходилось выпивать текилу.
«Это очень интимно, — сказала Альба. — Ты дышишь на кого-то, это все здесь, ты чувствуешь запах кожи… ты хочешь выбирать, с кем ты это делаешь, и тебе действительно должно нравиться притворяться».
Актриса привела слова одного из своих знакомых, сказавшего, что иногда на одну сцены уходят дни, и нужно каждый раз воссоздавать этот момент, пик близости.
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