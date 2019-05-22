Джессика Альба рассказала, каково ей было сниматься в постельных сценах

На днях Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен дали совместное интервью на The Skinny Confidential Him & Her Podcast. После долгого перерыва в актерской карьере Альба сыграла главную роль в сериале «Лучшие в Лос-Анджелесе», премьера которого состоялась 13 мая.

В подкасте актриса рассказала, что «наиболее странными» для нее являются постельные сцены. Она призналась, что перед их съемками ей приходилось выпивать текилу.

«Это очень интимно, — сказала Альба. — Ты дышишь на кого-то, это все здесь, ты чувствуешь запах кожи… ты хочешь выбирать, с кем ты это делаешь, и тебе действительно должно нравиться притворяться».

Актриса привела слова одного из своих знакомых, сказавшего, что иногда на одну сцены уходят дни, и нужно каждый раз воссоздавать этот момент, пик близости.