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Сестра Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в незаконной продаже имущества 

СОК.медиа + ещё 4 22 мая 2019
На прошлой неделе Российский фонд помощи заявил о погашении семьей Жанны Фриске части задолженности. Ее размер составил около восьми миллионов рублей.
В «Русфонде» сообщают, что сумма была уплачена после продажи недвижимости, принадлежавшей артистке. На днях сестра певицы Наталья предположила, что это сделал Дмитрий Шепелев. По ее словам, сначала она не была в курсе произошедшего. Однако если Шепелев действительно сделал это, то он должен понести наказание.
Сам Дмитрий пока не комментирует ситуацию с погашением задолженности.
Напомним, два года назад суд вынес постановление о возвращении долга перед «Русфондом». Всего родные певицы должны организации почти 22 миллиона рублей. Эти деньги благотворительная организация планирует направить на лечение детей с опухолями мозга.
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Звёзды , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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