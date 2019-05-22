Сестра Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в незаконной продаже имущества

На прошлой неделе Российский фонд помощи заявил о погашении семьей Жанны Фриске части задолженности. Ее размер составил около восьми миллионов рублей.

В «Русфонде» сообщают, что сумма была уплачена после продажи недвижимости, принадлежавшей артистке. На днях сестра певицы Наталья предположила, что это сделал Дмитрий Шепелев . По ее словам, сначала она не была в курсе произошедшего. Однако если Шепелев действительно сделал это, то он должен понести наказание.

Сам Дмитрий пока не комментирует ситуацию с погашением задолженности.

Напомним, два года назад суд вынес постановление о возвращении долга перед «Русфондом». Всего родные певицы должны организации почти 22 миллиона рублей. Эти деньги благотворительная организация планирует направить на лечение детей с опухолями мозга.