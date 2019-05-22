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Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом 

Рамблер 22 мая 2019
Жена российского фигуриста Евгения Плющенко сделала неожиданное заявление. Прюдюссер Яна Рудковская рассказала, что было бы, если бы она не вышла замуж за спортсмена.
В эфире Love Radio Рудковская сказала, что если бы в ее жизни не случилась встреча с Евгением, то она бы продолжила строить отношения с Димой Биланом, с которым у нее был роман в прошлом:
"Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает",
— вот что сказала Яна.
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Звёзды , Видео , Дима Билан , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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