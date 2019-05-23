Жена Уилла Смита призналась в нездоровой зависимости от порно

Актриса Джада Пинкетт-Смит страдала зависимостью от порнографии. Об этом она рассказала во время передачи Red Table Talk, запись которой опубликована в Facebook-аккаунте шоу.

По словам артистки, у нее появилось «нездоровое отношение» к порно в тот период жизни, когда она пыталась воздерживаться от секса. «Это было заполнением пустоты. По крайней мере так казалось, но на самом деле нет», — пояснила 47-летняя супруга Уилла Смита

Она указала на то, что порнография порождает в людях ложные представления об интимной близости, особенно это касается мужчин. «В порно никогда не устают. Там никогда не звучит слово "нет", поэтому я определенно могу видеть то, как оно может создавать нереалистичные ожидания», — добавила знаменитость.

При этом Пинкетт-Смит отметила, что порнография имеет и положительный эффект. По ее мнению, она может помочь женщинам раскрыть их сексуальные предпочтения.

В октябре 2018 года Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит опровергли слухи о том, что они свингеры-сайентологи. Тогда актриса пошутила, что это «чересчур особый стиль жизни».