Почти как йети: 8 звезд с небритыми ногами

Для нас звезды всегда кажутся идеальными: у них всегда красивые укладки, безупречный макияж и самые модные наряды. Именно такими предстают для нас актрисы, певицы и модели на фотографиях в журналах. Но порой мы не замечаем того, что и у них могут быть какие-то изъяны. В это поверить очень сложно, но есть знаменитости, которые иногда забывают избавиться от растительности на ногах.

Все могут допустить такую оплошность, но ведь, собираясь на красную дорожку, все надо сделать идеальным, даже ноги. Но героиням нашего материала так не кажется. В силу своих феминистских воззрений или же по своей забывчивости эти звезды гордо вышагивали с волосатыми ногами на светских мероприятиях и не стеснялись.

Самая успешная и красивая модель России Наталья Водянова однажды шокировала всех своим выходом. На одно из мероприятий Наталья пришла в платье с высоким с разрезом на ноге, которое на самом деле демонстрировало обе ножки модели. Именно в тот день Водянова решила, что никто не заметит ее обильной растительности. Папарацци не раз замечали, что россиянка пренебрегает эпиляцией. Возможно, все из-за того, что у нее светлые и тонкие волоски, которые ей кажутся незаметными.

Линдси Лохан можно назвать одной из самых неряшливых звезд, а все потому, что она вечно занимает лидирующие позиции в подборках с модными провалами. И не удивительно, ведь актриса не особо ухаживает за своей внешностью. Так, Линдси не раз приходила на вечеринки, где демонстрировала всем свои небритые ноги.

Даже прекрасная Селин Дион попала в наш рейтинг. В 2008 году на выступлении в Токио она всем показала, что считает абсолютно ненужным брить верхнюю часть ног. Вот только на концерте волосики в этой зоне встали дыбом и на черном фоне отчетливо просматривались. Немало критики обрушилось на певицу после того инцидента, что после Селин всегда выходила гладко выбритой.

Звезда сериала «Теория Большого взрыва» и ярая феминистка Маим Бялик не раз в своих интервью говорила, что никогда не бреет волосы на теле. «Если бы девушкам никто не говорил, что надо бриться, они бы делали это? Если бы мы изменили представление о нашей естественности и волосах на теле, убирал бы кто-нибудь их ежемесячно, еженедельно и ежедневно?» — эта речь Маим заставляет задуматься. Отметим, что актриса позволяет себе не ходить в коротких платьях и демонстрировать небритые голени.

Модель Пэрис Джексон давно уже закрепила за собой репутацию бодипозитивиста. Вот только ее направление — небритые ноги. Звезда уже давно практикует ходить с волосатыми голенями и не боится нападок своих подписчиков, которые каждый раз ей советуют сходить на эпиляцию.

Американская актриса и комик Мо’Ник в одном из интервью призналась, почему ходит с небритыми ногами. Оказывается, ее мужу Сидни Хиксу нравится ее растительность, поэтому звезда попросила своих фанатов и злостных журналистов терпеть ее волосатые ноги и дальше.

Однажды и Алисия Сильверстоун на красную дорожку пришла с небритыми ногами. Актриса, по всей видимости, надеялась, что никто этого не заметит. Но злостные папарацци все увидели и специально фотографировали ее ноги.

А вот модель Арвида Бистрем стала популярна благодаря съемке в рекламной кампании Adidas Originals. Девушка смело позировала с небритыми ногами, чем вызвала бурю негативных комментариев. Однако ее они не смущают, ведь она уже давно приняла решение отказаться от эпиляции и даже стала активисткой движения «без бритья».