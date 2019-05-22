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Как изменилось лицо Александра Реввы 

Рамблер 22 мая 2019
Один из самых популярных артистов на заре карьеры выглядел иначе. Вспоминаем, какой была внешность Реввы, и разбираемся, что он собой сделал.
Прежде чем попасть на большую сцену, Александр Ревва успел поработать электрослесарем на шахте, но уже в это время он начал писать шутки и выступал с местной командой КВН. Переломным стал 2000-й год, когда Александр присоединился к команде КВН "Утомленные солнцем".
В 2003 году они стали чемпионами высшей лиги, а в 2006 году Александра Ревву пригласили в Comedy Club, где он выступал вместе с Гариком Мартиросяном, Павлом Волей, Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым.
@arthurpirozhkov
Самыми запоминающимися стали образы сварливой бабули и мачо Артура Пирожкова. Артист начал озвучивать фильмы, сниматься в кино и даже записывать собственные песни.
РИА Новости
С развитием карьеры менялась и внешность актера. Он сделал ринопластику, исправил носовую перегородку и форму носа. Ревва не скрывает этот факт и отмечает, что дышать ему стало значительно легче.
Специалисты также отмечают, что, вероятно, артисту сделали блефароплатику, подтяжку лица и инъекции ботокса. Финальным штрихом стала новая стрижка, которая преобразила лицо.
Женский форум24
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Гарик Мартиросян , Александр Ревва , РИА Новости
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