Как изменилось лицо Александра Реввы

Один из самых популярных артистов на заре карьеры выглядел иначе. Вспоминаем, какой была внешность Реввы, и разбираемся, что он собой сделал.

Прежде чем попасть на большую сцену, Александр Ревва успел поработать электрослесарем на шахте, но уже в это время он начал писать шутки и выступал с местной командой КВН. Переломным стал 2000-й год, когда Александр присоединился к команде КВН "Утомленные солнцем".

В 2003 году они стали чемпионами высшей лиги, а в 2006 году Александра Ревву пригласили в Comedy Club, где он выступал вместе с Гариком Мартиросяном , Павлом Волей, Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым

@arthurpirozhkov

Самыми запоминающимися стали образы сварливой бабули и мачо Артура Пирожкова. Артист начал озвучивать фильмы, сниматься в кино и даже записывать собственные песни.

РИА Новости

С развитием карьеры менялась и внешность актера. Он сделал ринопластику, исправил носовую перегородку и форму носа. Ревва не скрывает этот факт и отмечает, что дышать ему стало значительно легче.

Специалисты также отмечают, что, вероятно, артисту сделали блефароплатику, подтяжку лица и инъекции ботокса. Финальным штрихом стала новая стрижка, которая преобразила лицо.