Какую пенсию получают российские знаменитости

Кому-то из звезд можно позавидовать, а кому-то и посочувствовать.

Накануне певица Лолита Милявская рассказала, что удивило ее за последнее время. Одним из пунктов стал размер пенсии. Для 55-летней певицы эта сумма стала приятным сюрпризом.

«Поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7−8! Но пронесло, — призналась в своем блоге Лолита. — Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно».

Между тем половина трудового стажа Лолиты пришлась на Украину. Потому певица и переживала, что это время ей не зачтут.

«Неплохая пенсия, однако. Есть секрет?» — поинтересовались поклонники.

Певица ответила, что секрета нет. А размеру пенсии Лолита обязана 35-летним трудовым стажем и большими налоговыми отчислениями в Пенсионный фонд.

А вот у других артистов размер пенсий куда скромнее. Особенно плачевны выплаты для работников театра, где и зарплаты невелики, а оттого и пенсии минимальны. Правда, с 2018 года московские пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов получают социальные надбавки — 30 тысяч рублей ежемесячно. В других городах такие надбавки не предусмотрены.

Алла Пугачева

В феврале этого года Максим Галкин в программе «GazLive» озвучил размеры пенсии своей супруги. Оказалось, в 2004 году, когда Алла Борисовна только вышла на заслуженный отдых, она получала всего 2 тысячи рублей в месяц. Однако в 2017 году пенсия певицы выросла до 17 тысяч рублей. С учетом индексации сейчас Пугачева должна получать около 19 тысяч рублей. Прибавим сюда московскую доплату за народного артиста, и получается почти 49 тысяч.

Впрочем, жить на пенсию Алле Борисовне не приходится — муж обеспечивает. Даже от материнского капитала семья отказалась. А пенсионные отчисления отправляет на благотворительность.

Роза Сябитова

Знаменитая сваха и телеведущая не обладает званиями, которые дают надбавки к пенсии. Поэтому получает всего 14 тысяч рублей. С такой пенсией на заслуженный отдых не выйдешь. Так что 57-летняя Сябитова активно снимается на ТВ, а также частенько рекламирует товары и услуги в своем «Инстаграме».

Татьяна Васильева

Пенсия 72-летней актрисы — 11 500 рублей. Плюс как народной артистке ей положена надбавка в 30 тысяч. Однако по сравнению с ее заработками это смешные деньги. Не так давно в программе «Секрет на миллион» Васильева призналась, что способна заработать 3 млн рублей в месяц; правда, работать придется каждый день.

Кроме того, у нее в собственности пять квартир в центре Москвы и домик у моря в Италии.

«В плане себя очень экономная, могу полгода в магазин не ходить, а потом на 100 тысяч купить одежды», — призналась Васильева в интервью.

Татьяна Догилева

В 2017-м году 62-летняя актриса пожаловалась на свою пенсию. Оказалось, что на тот момент Татьяна Догилева получала 14 тысяч рублей. При этом актриса, которая за свою карьеру снялась в 120 фильмах, не пользуется спросом у современных режиссеров. Так что финансовый вопрос стоял остро.

Сейчас с учетом индексации Догилева получает 15 тысяч рублей. Тоже не разгуляешься. К счастью, спасает доплата за звание народного артиста.

Михаил Боярский

А вот Михаил Боярский, которому в этом году исполнится 70 лет, считает, что на пенсию в 20 тысяч прожить можно. Именно столько ежемесячно получает петербургский актер. К счастью, д’Артаньян не жалуется на здоровье, а потому не тратится на лекарства и лечение. В противном случае, как признается Боярский, его пенсии явно бы не хватило.

В целом Михаил Сергеевич действительно не шикует. Ездит на стареньком Opel Antara и дорогие вещи покупает очень редко. К тому же он по-прежнему играет в спектаклях, участвует в кинофестивалях и дает концерты. Есть у актера и надежный тыл. Его сын Сергей Боярский сейчас депутат Госдумы , а дочь, актриса Елизавета Боярская , по популярности уже давно обогнала отца.

Эдита Пьеха

81-летняя артистка хоть и является заслуженной, но московских доплат не имеет, потому что живет под Петербургом. Зато получает Эдита Станиславовна сразу две пенсии, одну из которых — как почетный шахтер Кузбасса.

Шахтером Пьеха никогда не работала, на шахте трудились ее папа, мама и брат. Правда, жили они на тот момент сперва во Франции, а потом в Польше. Из-за тяжелой работы отец Эдиты Станиславовны скончался в 37 лет, брат ушел из жизни в 17. Так что шахтерскую пенсию в 25 тысяч Пьеха получает за всю свою семью. Есть пенсия и за работу на сцене — 19 тысяч рублей. Итого каждый месяц выходит по 42 тысячи рублей. Как признается артистка, на жизнь этого вполне хватает.

Светлана Светличная

В 2015 году артистка призналась, что на ее пенсию прожить невозможно. На тот момент Светличная получала 14 тысяч рублей. Выручала лишь работа — актрису тогда активно приглашали на съемки за рубежом. Сейчас же с учетом московских надбавок 78-летней Светлане Афанасьевне выплачивают около 50 тысяч рублей. И актриса не жалуется.

Николай Цискаридзе

Знаменитому артисту балета всего 45 лет, однако пенсию он начал получать еще в 2008 году. Оказывается, спустя 15 лет стажа танцоры балета могут оформить творческую пенсию.

На тот момент Николай получал 7 тысяч рублей. Сейчас цифра выросла до 12 тысяч. Как уверяет артист, это самая высокая пенсия за всю историю Большого театра. Впрочем, жить на эти деньги Николаю не приходится. Вот уже пять лет он работает ректором Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Ну, а пенсию оставляет на карте — на черный день.