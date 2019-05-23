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Кожевникова поразила фанатов экстремальным декольте 

WomanHit.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: @mkozhevnikova
Актрису раскритиковали за выбор обуви.
На днях в Москве состоялась презентация новой коллекции дизайнера одного из домов свадебной и вечерней моды. На мероприятии собралось множество представителей шоу-бизнеса, среди которых отметились Оксана Федорова, Юлия Ковальчук, Екатерина Одинцова, Константин и Ольга Андрикопулос, Ирина Чайковская и многие другие.
Наиболее эффектным стало появление звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой. Для этого выхода она выбрала ажурное черное платье с перьями и глубоким декольте.
Образ завершали босоножки от Stuart Weitzman и серьги-капли.
«Ну что? Любимая рубрика обсуждаем образ?!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— подписала артистка серию снимков с вечеринки на личной странице «Инстаграма».
В комментариях многие пользователи соцсети похвалили многодетную маму за смелость, а некоторые раскритиковали за неудачный выбор обуви.
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Женский форум
Звёзды , Мария Кожевникова , Екатерина Одинцова , Юлия Ковальчук , Оксана Федорова
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