Кожевникова поразила фанатов экстремальным декольте

Актрису раскритиковали за выбор обуви.

Юлия Ковальчук, На днях в Москве состоялась презентация новой коллекции дизайнера одного из домов свадебной и вечерней моды. На мероприятии собралось множество представителей шоу-бизнеса, среди которых отметились Оксана Федорова Екатерина Одинцова , Константин и Ольга Андрикопулос, Ирина Чайковская и многие другие.

Наиболее эффектным стало появление звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой . Для этого выхода она выбрала ажурное черное платье с перьями и глубоким декольте.

Образ завершали босоножки от Stuart Weitzman и серьги-капли.

«Ну что? Любимая рубрика обсуждаем образ?!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— подписала артистка серию снимков с вечеринки на личной странице «Инстаграма».

В комментариях многие пользователи соцсети похвалили многодетную маму за смелость, а некоторые раскритиковали за неудачный выбор обуви.