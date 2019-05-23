Звезды, которые оконфузились в Каннах

На Лазурном берегу Франции проходит 72-й Международный Каннский фестиваль. Но ни одна красная дорожка не обходится без конфузов звезд. Рассказываем, кто из них попал в неловкие ситуации.

Виктория Боня

На красной ковровой дорожке на Каннском кинофестивале-2019 телеведущая Виктория Боня допустила модный промах. На открытии фестиваля она появилась в обтягивающем верхнюю часть тела комбинезоне серебристого цвета с расклешенными штанинами и очень глубоким декольте. Стилисты предупреждают, что обтягивающие металлизированные ткани могут полнить. В итоге у телезвезды появился животик, а бедра стали казаться полноватыми.

Макс Барских

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда ты упустил коктейль посреди танцпола, и сделал вид что это не ты 🙈😂🙄 Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Май 2019 в 7:47 PDT На вечеринке в рамках Каннского кинофестиваля оконфузился и украинский певец Макс Барских. Посреди танцпола он уронил и разбил бокал. Музыкант отошел в сторону, сделав вид, что он здесь не при чем и со смехом наблюдал, как другие убирают осколки. Соответствующее видео Барских выложил на свою страницу в Instagram.

Тони Гаррн

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо модель Тони Гаррн появлялись в Каннах на премьере фильма "Лучшие годы нашей жизни" Клода Лелуша . Роскошное шелковое платье Гаррн от Ralph and Russo стало одним из наиболее эффектных нарядов вечера. Корсет подчеркнул грудь девушки, а вырез на платье — длинные ноги. Кокетничая с фотографами, модель случайно продемонстрировала окружающим свою грудь.

Эль Фаннинг

Звезда "Малефисенты" и "Красавицы и чудовища" 21-летняя Эль Фаннинг во время праздничного ужина Chopard Trophee потеряла сознание и упала со стула. Издание Variety отмечает, что ей помогла встать сестра Дакота, которая была рядом. Девушек увела охрана и актрисе оказали медицинскую помощь. Издание пишет, что, возможно, причиной плохого самочувствия голливудской дивы мог быть слишком туго затянутый корсет. Для выхода актриса выбрала бежевое платье от Prada с зауженной талией и пышной юбкой.