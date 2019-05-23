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Звезды, которые оконфузились в Каннах 

Рамблер 7 часов назад
На Лазурном берегу Франции проходит 72-й Международный Каннский фестиваль. Но ни одна красная дорожка не обходится без конфузов звезд. Рассказываем, кто из них попал в неловкие ситуации.

Виктория Боня

На красной ковровой дорожке на Каннском кинофестивале-2019 телеведущая Виктория Боня допустила модный промах. На открытии фестиваля она появилась в обтягивающем верхнюю часть тела комбинезоне серебристого цвета с расклешенными штанинами и очень глубоким декольте. Стилисты предупреждают, что обтягивающие металлизированные ткани могут полнить. В итоге у телезвезды появился животик, а бедра стали казаться полноватыми.

Макс Барских

На вечеринке в рамках Каннского кинофестиваля оконфузился и украинский певец Макс Барских. Посреди танцпола он уронил и разбил бокал. Музыкант отошел в сторону, сделав вид, что он здесь не при чем и со смехом наблюдал, как другие убирают осколки. Соответствующее видео Барских выложил на свою страницу в Instagram.

Тони Гаррн

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо модель Тони Гаррн появлялись в Каннах на премьере фильма "Лучшие годы нашей жизни" Клода Лелуша. Роскошное шелковое платье Гаррн от Ralph and Russo стало одним из наиболее эффектных нарядов вечера. Корсет подчеркнул грудь девушки, а вырез на платье — длинные ноги. Кокетничая с фотографами, модель случайно продемонстрировала окружающим свою грудь.

Эль Фаннинг

Звезда "Малефисенты" и "Красавицы и чудовища" 21-летняя Эль Фаннинг во время праздничного ужина Chopard Trophee потеряла сознание и упала со стула. Издание Variety отмечает, что ей помогла встать сестра Дакота, которая была рядом. Девушек увела охрана и актрисе оказали медицинскую помощь. Издание пишет, что, возможно, причиной плохого самочувствия голливудской дивы мог быть слишком туго затянутый корсет. Для выхода актриса выбрала бежевое платье от Prada с зауженной талией и пышной юбкой.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Макс Барских , Клод Лелуш , Виктория Боня , Леонардо ДиКаприо , РИА Новости
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