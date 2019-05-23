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Кладезь для людей, не любящих брать ответственность: Виторган публично высмеял Собчак 

Eva.ru 15 часов назад
Фото: Eva.ru
Кажется, только недавно ведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган были крепкой парой, которая не уставала демонстрировать чувства. Но это в прошлом — в начале года грянула новость о разводе знаменитостей, которые воспитывают двухлетнего сына. Телезвезда подчеркивала, что с бывшим мужем сохранила прекрасные отношения, но, судя по его недавнему едкому высказыванию, все не так хорошо, как того бы хотелось.
Уже ни для кого не секрет, что новым возлюбленным 37-летней Ксении Собчак стал режиссер Константин Богомолов. Именно ему сломал нос Максим Виторган, которого уже «окрестили» обманутым мужем. Телезвезда попыталась успокоить общественность, заявив, что с бывшим избранником она навсегда сохранит родственную связь, ведь у них есть общий наследник Платон, которому нужны оба родителя. Ксения любит философствовать на разные темы и публиковать на своей странице изречения великих умов, за что неоднократно подвергалась критике. На этот раз Собчак поделилась размышлениями о доброте, и ее слова не оставили Максима Виторгана равнодушным.
«Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой «добрый» человек? И кого считать злым? Я предложила такую формулировку: добрый человек — тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках — всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?»
Экс-супруг скандальной светской львицы высмеял ее высокопарные речи, дав понять, что его общение с ней далеко от идеального и его обида никуда не исчезла.
«Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять «Я не специально» — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты — кладезь!»
Подписчики отреагировали на критическое высказывание Виторгана, и надо признать, что многие его поддержали, хотя были и те, кто против публичного обсуждения проблем личного характера.
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