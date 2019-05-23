Задорожная сделала провокационное фото с Харламовым 

Российская киноактриса, певица и телеведущая Настя Задорожная опубликовала на своей странице в соцсети фото с юмористом Гариком Харламовым.
На снимке в Instagram артисты стоят в обнимку. При этом актриса написала, что они друзья и, обнявшись в течение 15 минут, пытаются вспомнить, с чего начиналась их дружба и когда это произошло.
Многие поклонники звезд решили, что между ними вспыхнули романтические чувства, и заговорили об измене шоумена своей супруге актрисе Кристине Асмус.
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