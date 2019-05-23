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Дети Сергея Жукова дебютировали в кино 

InterMedia + ещё 1 9 часов назад
Фото: InterMedia
Дети Сергея Жукова Ника и Энджел снимаются в фильме о лагере «Артек». Как сообщает «7 дней», съемки приключенческой комедии с элементами фантастики под названием «Артек. Большое путешествие» сейчас ведутся в Артеке, а потом продолжатся в Москве. Режиссером проекта выступает Карен Захаров, известный по сериалу «Папины дочки».
— Ника с Энджелом впервые оказались в полнометражном фильме, — рассказала супруга фронтмена группы «Руки вверх» Регина Бурд.. — Кто больше волновался, я или они, не знаю. Я видела, как они переживали, как эти детские глазки впивались в режиссёра и пытались воплотить все его задумки. Они старались на «5+». Не всё сразу получалось, мы же ещё не успели закончить театральный. Но я убедилась, как детям важна поддержка взрослых — команды, сценариста, режиссера. Доверять им, давать право на ошибку и верить в них. В любом случае, это ценный и увлекательный опыт.
В центре сюжета фильма — история четырёх подростков, которые не могут наладить отношения с родителями. Прилетев в лагерь, ребята оказываются у Дерева желаний, которое переносит их во времени на 30 лет назад. Они встречаются со своими родителями, которые в далеком 1988 году тоже отдыхали в «Артеке».
Теперь им предстоит вернуться в наше время и наладить отношения со своими близкими. В проекте заняты Сергей Безруков, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Екатерина Климова и другие.
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Звёзды , Надежда Михалкова , Михаил Галустян , Сергей Жуков , Екатерина Климова , Ян Цапник , Карен Захаров , Людмила Артемьева
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