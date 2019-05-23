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Экс-возлюбленная Шаляпина заявила, что беременна 

runews24.ru + ещё 6 9 часов назад
Фото: @tati_milli
Татьяна Гудзева, бывшая пассия певца Прохора Шаляпина, заявила, что ждет от него ребенка. Она сообщила, что находится на восьмом месяце беременности и в подтверждение своих слов показала свой снимок, на котором виден живот. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Гудзева заявила, что до недавнего времени она не переживала из-за прерванного с музыкантом общения. Однако теперь ей грозит увольнение, а она уже содержит 14-летнюю дочь. Поэтому девушка хочет, чтобы и ее, и ее будущего ребенка содержал именно Шаляпин.
По словам экс-подруги Шаляпина, он не выходит с ней на связь, так как боится разрушить отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Сам Прохор Шаляпин появившуюся информацию пока никак не прокомментировал.
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Звёзды , Другое , Прохор Шаляпин
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