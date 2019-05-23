Такие разные, но вместе: самые удивительные звездные пары

Что такое идеальная пара? У каждого свои критерии, тем не менее, вспомните, как часто, узнав о романах знаменитостей, люди восклицают: "Они так друг другу подходят!" Порой мы заблуждаемся, и визуальное несоответствие супругов никак не мешает им строить прочный союз.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Голливудская актриса Сальма Хайек в свои 52 года по-прежнему входит в рейтинг самых красивых жительниц планеты, а вот ее муж явно не похож на героя фабрики грез. Многие спрашивают кинодиву, что она нашла в супруге, который в начале их отношений даже ушел от нее и закрутил роман с моделью Линдой Евангелистой, родившей ему сына. Странный вопрос, учитывая, что Франсуа-Анри Пино — мультимиллионер и один из самых успешных людей мира. Сейчас пара воспитывает дочку, которой уже 11 лет.

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Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

Двукратный лауреат «Оскара» и просто красивая женщина Кейт Бланшетт демонстрирует завидное постоянство в личной жизни. Она с 1997 года замужем за сценаристом и редактором монтажа Эндрю Аптоном, с которым воспитывает троих сыновей и дочку. Над актрисой первое время посмеивались, считая, что она выбрала в мужья человека со «смешной внешностью», но она явно не обращает внимания на мнения посторонних. При этом актриса подчеркивает, что влюбилась в будущего супруга с первого взгляда.

Eva.ru

Стефани Сеймур и Питер Брант

Одна из самых ярких супермоделей 90-х более 20 лет счастлива в браке с коллекционером и издателем Питером Брантом, которому подарила троих детей. После свадьбы с богатым женихом у нее отпала необходимость думать о заработке на хлеб насущный, и из успешной манекенщицы она превратилась в домохозяйку, о чем не жалеет. Правда, в 2009-м супруги едва не развелись, но в 2010-м помирились.

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Бейонсе и Джей Зи

Музыканты создали удивительно успешный семейный и творческий тандем. Недавно они завершили второй всемирный концертный тур, феерично выступив в разных странах мира. Роскошная певица Бейонсе воспитывает с мужем троих детей, быстро вернувшись в форму после родов. Одна из самых привлекательных артисток земли не сразу влюбилась в Джей Зи — сначала он ей не понравился. Но его настойчивость, а также общие интересы сделали свое дело, и знаменитости счастливы вместе. Рэпер умудрился даже изменять жене, о чем поведал общественности, но проблемы остались в прошлом и не стали причиной для развода.

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Тина Кунаки и Венсан Кассель

Одна из самых красивых моделей, 22-летняя Тина Кунаки, в апреле родила дочку французскому актеру Венсану Касселю, который старше ее на три десятилетия. Кассель покоряет женщин обаянием: в свое время перед ним не устояла другая красавица — итальянская актриса Моника Беллуччи , у которой от него две дочки.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

В 2011 году наследник британского престола женился на Кейт Миддлтон, с которой начал встречаться еще во время учебы в университете. Пара даже расставалась, но чувства не исчезли. После примирения последовала пышная свадьба и сейчас супруги — многодетные родители. Злые языки некогда шушукались: мол, Уильяму с его своеобразными внешними данными вряд ли стоит мечтать о красавице. Однако ж его вторая половина — эталон женственности и стиля, суперженщина, которая через несколько часов после родов уже улыбается фоторепортерам.

Eva.ru

Меган Маркл и принц Гарри

Младший брат принца Гарри не так давно был признан самым красивым мужчиной королевской семьи Великобритании, но многие считают, что это звание ему присвоили с натяжкой и только благодаря его харизме и обаянию. И опять-таки жена у него — красавица, которая недавно подарила ему первенца Арчи.

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Шарлен Уиттсток и принц Альбер

Князь Монако и герцог Валентинуа Альбер II выбрал в жены профессиональную пловчиху, участницу олимпийских соревнований Шарлен Уиттсток. Блондинку называют копией его знаменитой матери, известной красавицы и бывшей американской актрисы Грейс Келли, которая погибла в автокатастрофе в 1982 году. Но сын на нее не похож. Правитель долго оставался холостяком, но его сердце пленила спортсменка, они обвенчались в 2011 году и сейчас воспитывают близнецов.

Eva.ru

Хайди Клум и Сил

Долгое время публика посмеивалась над выбором супермодели Хайди Клум, которая почти семь лет прожила в браке с певцом Силом. И хоть поклонники считали, что красавица и музыкант — не пара, они казались образцово-показательной семьей с четырьмя детьми. Но расстались так же внезапно, как и начали встречаться, теперь манекенщица собралась замуж вновь. Блондинка согласилась стать женой музыканта Тома Каулитца, который младшее ее на 16 лет. На этот раз ее избранник — писаный красавец с репутацией знатного ловеласа.

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Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон

Эх, удивительная супружеская пара была — утонченная Дита фон Тиз и эпатажный Мэрилин Мэнсон. Ее называют королевой бурлеска, а его — одним из самых некрасивых мужчин мира. Свои ничем не привлекательные черты лица артист выделяет устрашающим гримом и носит цветные линзы, чтобы выделяться на фоне других представителей шоу-бизнеса. Вместе супруги прожили всего 13 месяцев и развелись, сославшись на непримиримые разногласия.