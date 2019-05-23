Тимур Родригез: «Не существует женщин, которые не ревнуют»

Артист поговорил с Wday.ru о семье, любви к своей работе и миру и раскрыл единственный путь к Олимпу.

«Я всем занимаюсь по большой любви»

— Тимур, ты так круто в Instagram зачитываешь рэп об актуальных проблемах! Не хочешь поучаствовать в баттлах?

— Я не готов согласиться с некоторыми правилами баттлов, которые позволяют оскорбления близких родственников и друзей. Вроде бы некая условность, зачастую не предполагающая искреннего желания оппонентов обидеть, например, чью-то маму, однако убедить себя в этом в подобные моменты крайне сложно. Как и в том, что бить за это по лицу не стоит. Я не конфликтный человек, но завожусь быстро. Моя горячая кровь может заблокировать отдел, отвечающий за разумные, взвешенные решения. Поэтому я предпочитаю высказываться на волнующие меня темы в ироничной форме, не переходя на личности.

— Для тебя есть какие-то табуированные темы?

— Есть вещи, которые я не буду обсуждать, принимая во внимание чью-то тонкую душевную организацию. Или, скажем, понимая случайность той или иной ошибки человека и, как следствие, исключая необходимость говорить об этом во всеуслышание. Но когда твое личное мнение, основанное на общеизвестных фактах, не может быть озвучено в силу принятого закона, это уже дико!

— Ты поешь, ведешь шоу на ТВ, играешь в театре, озвучиваешь мультфильмы. Если бы пришлось выбрать что-то одно, куда бы склонился?

— Очень хочется надеяться, что в реальной жизни мне не придется встать перед этим выбором! Потому что всем этим я занимаюсь исключительно по большой любви, а не ради того, чтобы упомянуть об этом в интервью или дополнить информацию в «Википедии». Однако на первый план я бы все-таки поставил музыку. Думаю, тот факт, что перечисление сфер моей деятельности в твоем вопросе началось именно с нее, не может быть простой случайностью.

— Ну и конечно, вытекающий банальный вопрос, без которого в таких случаях никак: а как ты все успеваешь? И все ли на самом деле?

— Мне всегда кажется, что я не успеваю ничего! А по факту времени в основном не остается на простые радости жизни. Книги, кино, прогулки на свежем воздухе и даже обычные минуты наедине с самим собой в полной тишине. Ведь именно это зачастую дает тот самый прилив вдохновения, от которого впоследствии и удается распределить себя на все!

«Дети узнали, что их папа — Родригез, от других детей»

— Жена тебя не ревнует к бесконечным разъездам и поклонницам?

— Уверен, женщины, которая совсем не ревнует, просто не существует! Вопрос всегда в характере ревности — разумна она или нет, оправданна или слепа. Однако даже если я ее не вижу или не чувствую, это совершенно не значит, что ее нет. Важно, что она не вмешивается в наши отношения. И это на 200 процентов заслуга моей жены!

— Ваши дети следят за твоим творчеством?

— Я всячески ограждал их от собственного творчества в силу убеждения, что это не совсем нормально. Мне всегда казалось странным, когда дети артистов постоянно слушают дома их песни, смотрят передачи с их участием и читают журналы с ними на обложке. Это должно происходить само по себе, а не с родительской легкой руки, когда ребенок зомбирован звездным статусом папы или мамы. Мне даже как-то неудобно было делать это с раннего детства. Все произошло позже. Мои дети узнали, что их папа — Тимур Родригез , в детском саду от других детей. А потом срастили это с тем, что с папой фотографируются на улицах или показывают пальцем! (Смеется.) Первое, с чем они познакомились, были мультфильмы, которые я озвучил. Потом — все остальное. Сейчас они сами слушают мои песни, хотя я все-таки стараюсь 95 процентов времени, которое мы посвящаем знакомству с музыкой, отдавать любимым западным исполнителям. Никакого культа отца в нашем доме нет! Я об этом говорил всегда.

— Разрешишь им стать звездами, как папа? Или хочешь, чтобы они выбрали другую профессию?

— Мне важно, чтобы они стали счастливыми! А в чем они себя найдут, не так важно. Мои дети знают, что предел мечтаний в отношении выбора профессии не только в том, чтобы зарабатывать на жизнь любимым делом, но и в том, чтобы оно меняло к лучшему этот мир.

«Вкус победы особенный, лишь когда она далась непросто!»

— Расскажи про «Битву талантов» с телеканалом СТС Love? Чем это шоу отличается от других музыкальных шоу того же плана?

— Прежде всего тем, что на детей никто не давит в плане выбора репертуара. На других каналах, чтобы не вызывать гнев общественности, продюсеры зачастую настаивают на том, чтобы разбавлять программу материалом, близким к народу. У нас такого категорически нет! А еще поражает, что они все не по годам подготовлены. У нас нет девочек-одуванчиков или мальчиков-зайчиков, которые, как это часто бывает, выходя на сцену, умиляют всех исполнением какой-нибудь детской песенки. Когда кроха, стоящая в свете софитов, исполняет Адель , а ее голос звучит так, как будто перед нами серьезный взрослый артист, я считаю это настоящим волшебством. И, поверьте, подобные чудеса случаются каждый эфир!

— Это и правда круто! А у тебя есть лайфхак, как стать звездой? Это правда так тяжело, как кажется?

— Когда все слишком легко, это неинтересно! Вкус победы особенный, лишь когда она далась непросто! Я всегда считал, что единственно верный путь на Олимп — это усердная работа над собой и готовность ошибаться. Умение превращать даже самые страшные провалы в полезный, позитивный опыт! Я бы добавил адекватное отношение к себе, но здесь со мной многие звезды не согласятся! (Смеется.)

— Давай пофантазируем. Если бы ты не прославился, чем бы сейчас занимался?

— Об этом очень сложно фантазировать, потому что с самого раннего детства я был заметным, несмотря на свой рост и комплекцию, ребенком. Мне удалось прославиться сначала на уровне школы, потом университета, города и так далее. Не переберись я в Москву, наверняка работал бы на Пензенском ТВ и радио, пел бы на корпоративах пензенских олигархов и их жен! (Смеется.) А по профессии я, если помнишь, преподаватель французского и английского языков. Мог бы и в школе работать, а по ночам подрабатывать переводом документов и научных работ, как это делала моя мама. Правда, ей еще и шить на заказ приходилось, чтобы хватало на жизнь. Вот шить я до сих пор не научился. Зато нашел способ навсегда избавить от этой необходимости маму и жену!

— Если вернуться лет на 15–20 в прошлое, что Тимур Родригез сейчас посоветовал бы Тимуру Родригезу тогда?

— Никогда не сомневаться в себе! Быть осторожнее с теми, кто кажется на вид приветливым и дружелюбным! Рисковать больше! Путешествовать чаще! Читать при любом удобном случае! И запастись долларами и евро накануне 2008-го и 2014-го!

— Кстати, тебе когда-нибудь давали действительно нужный совет, который все время вспоминаешь?

— Мне кажется, ими было наполнено все мое детство. И именно их я считаю причиной большинства моих побед в жизни. Мои родители сделали все, чтобы я вырос счастливым. Теперь, воспитывая собственных детей, я просто стараюсь действовать по этой же, идеальной на мой взгляд, схеме.

— Чем Тимур Родригез удивит нас в ближайшее время?