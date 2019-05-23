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После разрыва с Тимати к Криду пришла налоговая 

Рамблер 13 часов назад
Фото: @egorkreed
Федеральная налоговая служба имеет к артисту претензии за неуплату налогов. Как сообщает Mash, Егор Булаткин (а именно так зовут певца по паспорту) задолжал транспортный налог в размере 278 тысяч рублей за черный "Гелендваген", а также успел накопить пени на сумму 30 тысяч рублей. Пока что ему присылают только извещения, но если Егор продолжит отмалчиваться, автомобиль будет арестован, а все счета артиста заблокируют.
По иронии судьбы о долгах певца стало известно после того, ка он принял решение прекратить сотрудничество с лейблом Тимати Black Star и стать самостоятельным артистом. Первоначально также сообщалось, что Тимати против того, чтобы Егор выступал под псевдонимом Крид, но миллиардер Борис Роттенберг помог артисту выкупить права на имя за 250 миллионов. На днях Тимати выступил с официальным опровержением, со страницы своего Instagram он сообщил, что с Егором Кридом они разошлись полюбовно и никаких денег от Роттенберга он не получал.
Женский форум1
Звёзды , Крид , Тимати , Федеральная налоговая служба
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