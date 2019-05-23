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Джанабаева раскрыла секрет похудения 

Аргументы Недели + ещё 2 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками, как правильно держать себя в хорошей форме. По словам знаменитости, нужно пить много воды, не есть солёное и заниматься спортом.
Однако, в эфире шоу "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" певица рассказала, что сейчас совершенно не следит за питанием, но при этом выглядит прекрасно. Ведущая решила, что ключевую роль сыграли гены. Джанабаева не стала этого отрицать, но всё равно рассказала слушателям про рецепт правильного похудения.
"Я сейчас не слежу за питанием. А вообще рецепт достаточно прост. Если хочешь похудеть, нужно пить больше воды и не есть ничего соленого. Гречка несоленая с огурцами очень помогает…нужен, конечно, комплекс. Не только правильное питание, но и занятия спортом",
— посоветовала певица.
Исполнительница отметила, что летом поедет восстанавливать силы вместе с супругом Валерием Меладзе в Испанию и во Францию.
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Звёзды , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Русское Радио
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