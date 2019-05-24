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Блондинка Беллуччи удивила своих поклонников 

360tv.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: @monicabellucciofficiel
В Сети появились снимки перекрасившейся в блондинку Моники Беллуччи. Смена имиджа вызвала среди поклонников 54-летней актрисы легкий переполох. Об этом сообщила «Экспресс газета».
@monicabellucciofficiel
По данным издания, Беллуччи снялась в фотосессии для журнала «Soon» и на время стала блондинкой. На одном снимке она в наряде от Ralph & Russo, на другом — в платье Valentino.
Подписчики разделились на два лагеря. Часть задыхалась от восторга: «Самая совершенная женщина из живущих». Другие проголосовали за прежний цвет волос, поскольку, по их мнению, густая копна черных волос — одна из главных «фишек» Беллуччи.
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Звёзды , Моника Беллуччи
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